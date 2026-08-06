Dankzij de royale transportcapaciteit en een grote afvalverwerkingsmodule is de zuinige Trolley Classic IV bij uitstek geschikt, niet alleen voor de dagelijkse onderhoudsreiniging, maar ook voor de aan- en afvoer van materialen. Om de inspanning van het schoonmaakpersoneel zo laag mogelijk te houden, beschikt de schoonmaakwagen over een hoogwaardige en ergonomische bakmoppers. Daarnaast is de Trolley Classic IV met zijn 4 roterende wielen kinderspel om te hanteren. Ook standaard inbegrepen zijn 4 kleurgecodeerde emmers van 6 liter en 2 emmers van 15 liter. Het robuuste en gelakte stalen frame zorgt bovendien voor een lange levensduur.