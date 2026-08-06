Trolley Classic IV
De voordelige en robuuste Trolley Classic IV. Deze schoonmaakwagen beschikt over ruime opbergruimte, een universele pers en in totaal 6 emmers met kleurcodering (6 en 15 l).
Dankzij de royale transportcapaciteit en een grote afvalverwerkingsmodule is de zuinige Trolley Classic IV bij uitstek geschikt, niet alleen voor de dagelijkse onderhoudsreiniging, maar ook voor de aan- en afvoer van materialen. Om de inspanning van het schoonmaakpersoneel zo laag mogelijk te houden, beschikt de schoonmaakwagen over een hoogwaardige en ergonomische bakmoppers. Daarnaast is de Trolley Classic IV met zijn 4 roterende wielen kinderspel om te hanteren. Ook standaard inbegrepen zijn 4 kleurgecodeerde emmers van 6 liter en 2 emmers van 15 liter. Het robuuste en gelakte stalen frame zorgt bovendien voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit
- Hoogwaardige materialen en zeer robuuste constructie.
Beste ergonomie
- Efficiënt, rugvriendelijk wringmechanisme.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|CLASSIC
|Materiaal
|Staal, geplastificeerd / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|20,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|23
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1385 x 650 x 1070