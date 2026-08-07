Met de Trolley Hotel Classic I kunnen zelfs krappe ruimtes in liften of hotelgangen eenvoudig worden opgevangen. Hiervoor zorgen 5 draaibare 125 millimeter wielen. De robuuste hotelwagen is geschikt voor het reinigen en bevoorraden van maximaal 15 kamers en is zeer ergonomisch en eenvoudig in gebruik. Een opklapbare vuilniszakhouder van 120 liter biedt voldoende ruimte om het afval weg te gooien, 3 houten compartimenten maken het meenemen en schoonmaken van gereedschap en materialen gemakkelijker. Roestvrije materialen zorgen voor een lange levensduur, gladde oppervlakken vergemakkelijken de reiniging indien nodig.