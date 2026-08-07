Trolley Hotel Classic I
Robuuste trolley Hotel Classic I met opvouwbare 120 l vuilniszakhouder. De hotelwagen is geschikt voor 12 tot 15 kamers en heeft 3 houten vakken en 5 grote wielen.
Met de Trolley Hotel Classic I kunnen zelfs krappe ruimtes in liften of hotelgangen eenvoudig worden opgevangen. Hiervoor zorgen 5 draaibare 125 millimeter wielen. De robuuste hotelwagen is geschikt voor het reinigen en bevoorraden van maximaal 15 kamers en is zeer ergonomisch en eenvoudig in gebruik. Een opklapbare vuilniszakhouder van 120 liter biedt voldoende ruimte om het afval weg te gooien, 3 houten compartimenten maken het meenemen en schoonmaken van gereedschap en materialen gemakkelijker. Roestvrije materialen zorgen voor een lange levensduur, gladde oppervlakken vergemakkelijken de reiniging indien nodig.
Kenmerken en voordelen
Beste ergonomieZeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan. Gemakkelijke toegang tot vuilniszakken en keukengerei.
Hoge kwaliteitHoogwaardige, roestvrije materialen en zeer robuuste constructie.
Hygiënische zelfreinigingGladde oppervlakken maken het gemakkelijker om jezelf schoon te maken indien nodig.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vijf roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in krappe ruimtes.
Zeer goede uitrusting
- Inclusief 120 liter vuilniszakcontainer en 3 houten vakken.
Specificaties
Technische gegevens
|programma
|STANDARD / CLASSIC
|Afvalverwijderingscapaciteit (l)
|120
|Materiaal
|Staal, gelakt / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|34
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|36,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1170 x 530 x 1280