Voor elke reinigingstaak hebben wij de perfecte oplossing voor u!
Op professioneel vlak moeten vele reinigingstaken worden uitgevoerd waarbij uiteenlopende en specifieke eisen gelden. Of het nu gaat om industrie, retail, de bouw, horeca, transport- en logistieke sector of agricultuur – Kärcher biedt altijd de juiste oplossing voor duurzaam en milieuvriendelijk reinigen.
Schrobzuigmachines
Onze schrobzuigmachines zijn verkrijgbaar in verschillende maten en configuratie-opties voor een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om het reinigen van kleinere ruimtes of juist om een zeer grote oppervlakken, zoals magazijnen of productiehallen, schrobzuigmachines zijn de meest efficiënte reinigingsoplossing voor alle vloeren, van 30 of 30.000 m² groot. Bekijk nu ons zeer uitgebreide en innovactieve assortiment!
Veegzuigmachines
Flexibel in gebruik en zeer efficiënt. Onze veegmachines en veegzuigmachines overtuigen over de hele linie. Van compacte handveegmachines tot industriële zitveegmachines, of het nu gaat om kleine of juist zeer grote vloeroppervlakken, dankzij ons uitgebreide assortiment is er altijd een passende machine voor uw specifieke reinigingstaken. Welke veegmachine past het beste bij uw specifieke reinigingstaken?
Droogijsreinigers
Droogijsstralen is vaak veel effectiever, milieuvriendelijker en efficiënter dan andere manieren van oppervlakte reiniging. Kärcher droogijsreinigers gebruiken namelijk geen chemicaliën en zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar reiniging d.m.v. waterstralen of zandstralen niet is toegestaan of onmogelijk is. De droogijspellets lossen na het stralen volledig in kooldioxide (CO2) op. Wat overblijft, is een schoon product. Ontdek nu alle opties die we te bieden hebben!