Voor elke reinigingstaak hebben wij de perfecte oplossing voor u!

Droogijsstralen is vaak veel effectiever, milieuvriendelijker en efficiënter dan andere manieren van oppervlakte reiniging. Kärcher droogijsreinigers gebruiken namelijk geen chemicaliën en zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar reiniging d.m.v. waterstralen of zandstralen niet is toegestaan of onmogelijk is. De droogijspellets lossen na het stralen volledig in kooldioxide (CO2) op. Wat overblijft, is een schoon product. Ontdek nu alle opties die we te bieden hebben!