SurfacePro oppervlaktereiniger CA 30 C eco! Perform, 1l
Universeel toepasbaar, snel en streeploos drogend oppervlaktereinigingsconcentraat voor vloeren en interieurs - ook voor hoogglans oppervlakken. Met EU Ecolabel-certificering.
Veelzijdig en sterk geconcentreerd: De SurfacePro CA 30 C eco!perform oppervlaktereiniger biedt een breed spectrum aan effectiviteit tegen een breed scala aan vervuilingen en verschillende toepassingsmogelijkheden. Voor onderhoudsreiniging van harde, flexibele, water- en alcoholbestendige oppervlakken is het geschikt voor vochtig afnemen met de spray-/schuimmethode en voor nat afnemen met de emmermethode. Het reinigingsmiddel verwijdert veilig en betrouwbaar etensresten, vetvlekken, koffievlekken, schoensmeer, voetafdrukken en zelfs aanslag van tabaksrook - en laat alleen een aangename citrusgeur achter. Het niet gelabelde sterk geconcentreerde product kan ook zeer spaarzaam worden gebruikt, droogt snel en laat geen strepen achter, zelfs niet op glanzende oppervlakken. SurfacePro CA 30 C eco!perform is ook gecertificeerd in overeenstemming met het EU Ecolabel en is bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|12
|pH
|11
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|366 x 232 x 298
Eigenschappen
- Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat
- Verwijdert effectief voedselresten, vetvlekken, nicotineaanslag, koffievlekken, schoensmeer, voetafdrukken, enz.
- Zeer goede reinigende werking op alle water- en alcoholbestendige harde en flexibele oppervlakken
- Streeploos, ook op hoogglansoppervlakken
- Ook geschikt voor vloerreiniging
- Aangename, frisse citrusgeur
- draagt het Europese eco-label (EU Ecolabel)
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Vloer- en oppervlaktereiniging