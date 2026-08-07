Veelzijdig en sterk geconcentreerd: De SurfacePro CA 30 C eco!perform oppervlaktereiniger biedt een breed spectrum aan effectiviteit tegen een breed scala aan vervuilingen en verschillende toepassingsmogelijkheden. Voor onderhoudsreiniging van harde, flexibele, water- en alcoholbestendige oppervlakken is het geschikt voor vochtig afnemen met de spray-/schuimmethode en voor nat afnemen met de emmermethode. Het reinigingsmiddel verwijdert veilig en betrouwbaar etensresten, vetvlekken, koffievlekken, schoensmeer, voetafdrukken en zelfs aanslag van tabaksrook - en laat alleen een aangename citrusgeur achter. Het niet gelabelde sterk geconcentreerde product kan ook zeer spaarzaam worden gebruikt, droogt snel en laat geen strepen achter, zelfs niet op glanzende oppervlakken. SurfacePro CA 30 C eco!perform is ook gecertificeerd in overeenstemming met het EU Ecolabel en is bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel.