FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758, 20l
Intensieve reiniger voor harde oppervlakken verwijdert vet-, olie- en minerale vervuiling van roltrappen en rolpaden, met corrosiebescherming voor apparatuur en roltrapmaterialen.
Reinigt intensief, onderhoudt en beschermt ook effectief tegen corrosie: de neutrale FloorPro RM 758 roltrapreiniger met geïntegreerde corrosiebescherming van Kärcher voor roltrappen en rolpaden van fabrikanten als KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI of TOSHIBA. De laagschuimende intensieve reiniger is speciaal ontwikkeld voor gebruik met onze BR 47/35 roltrapreinigingsmachine en is ook ideaal voor de basisreiniging van harde oppervlakken volgens de eenstapsmethode met een schrobzuigmachine. De neutrale formule is zowel bijzonder zacht voor materialen als krachtig in het reinigen en verwijdert vet, olie en minerale vlekken op betrouwbare wijze. FloorPro Roltrapreiniger RM 758 is ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|7
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 250 x 430
Eigenschappen
- Speciale reiniger voor alle roltrappen en rolpaden
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Bijzonder materiaalvriendelijk dankzij de neutrale formule
- Bevat anticorrosieadditieven om het apparaat en de roltrap / rolpad te beschermen
- Ideaal voor gebruik met de Kärcher roltrapreiniger
- Schuimarme formulering
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Roltrappen/rolpaden