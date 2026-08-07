Reinigt intensief, onderhoudt en beschermt ook effectief tegen corrosie: de neutrale FloorPro RM 758 roltrapreiniger met geïntegreerde corrosiebescherming van Kärcher voor roltrappen en rolpaden van fabrikanten als KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI of TOSHIBA. De laagschuimende intensieve reiniger is speciaal ontwikkeld voor gebruik met onze BR 47/35 roltrapreinigingsmachine en is ook ideaal voor de basisreiniging van harde oppervlakken volgens de eenstapsmethode met een schrobzuigmachine. De neutrale formule is zowel bijzonder zacht voor materialen als krachtig in het reinigen en verwijdert vet, olie en minerale vlekken op betrouwbare wijze. FloorPro Roltrapreiniger RM 758 is ook geschikt voor gebruik in olieafscheiders.