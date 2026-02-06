Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Uitgerust met een onderhoudsvrije Li-Ion accu (80 Ah) en tanks van 50 liter: onze compacte schrobzuigmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack met 51 cm werkbreedte.
Met een werkbreedte van 51 centimeter en de compacte 50-liter tanks voor schoon en vuil water biedt onze wendbare BD 50/50 C Classic Bp Pack schrobzuigmachine een perfect overzicht over het te reinigen gebied. De zeer stil werkende schijfborstelkop en de ingebouwde lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah maken reinigingswerkzaamheden tot 2 uur mogelijk - zelfs in geluidsgevoelige omgevingen. Vergeleken met conventionele loodaccu's heeft de onderhoudsvrije lithium-ion accu een tot vier keer langere levensduur, waardoor de totale kosten van de machine gedurende de levensduur aanzienlijk worden verlaagd en de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de machine wordt gegarandeerd.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterij met lange levensduur
- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Onderhoudsvrij en veilig. Grote capaciteit van 80 Ah voor extra lange bedrijfstijd.
Comfortabel vierwielsysteem
- Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Verhoogt de bruikbaarheid.
- Vermindert werkgeluid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 90
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 8,7
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|gangpad draaien breedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|53
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Ideaal voor werken in geluidsgevoelige gebieden en ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- kleinhandel