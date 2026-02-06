Met een werkbreedte van 51 centimeter en de compacte 50-liter tanks voor schoon en vuil water biedt onze wendbare BD 50/50 C Classic Bp Pack schrobzuigmachine een perfect overzicht over het te reinigen gebied. De zeer stil werkende schijfborstelkop en de ingebouwde lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah maken reinigingswerkzaamheden tot 2 uur mogelijk - zelfs in geluidsgevoelige omgevingen. Vergeleken met conventionele loodaccu's heeft de onderhoudsvrije lithium-ion accu een tot vier keer langere levensduur, waardoor de totale kosten van de machine gedurende de levensduur aanzienlijk worden verlaagd en de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de machine wordt gegarandeerd.