Het compacte ontwerp van onze wendbare BD 50/55 C Classic Bp Pack schrobzuigmachine met zijn twee tanks van 50 liter voor schoon en vuil water en een werkbreedte van 51 centimeter zorgt voor een perfect overzicht over het schoon te maken gebied. Bovendien werkt de schijfborstelkop zo stil dat deze vloerreinigingsmachine ook kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen. De zuigbalk en de borstelkop, die kunnen worden opgetild voor eenvoudig transport, zijn gemaakt van hoogwaardig spuitgietaluminium en kunnen handmatig worden bediend. Het eenvoudige bedieningsconcept vereist geen ingewikkelde reinigingsprogramma's of trainingsfasen voor de gebruiker. De start en stop van de borstelmotor en de zuigturbine worden bijvoorbeeld eenvoudig bediend via een centrale bedieningshendel. Een krachtige lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah en een snellader worden standaard meegeleverd. Snelladen en tussentijds laden kunnen dus probleemloos worden gerealiseerd als dat nodig is.