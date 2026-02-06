Schrobmachine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Standaard uitgerust met een onderhoudsvrije lithium-ion-accu (80 Ah) en snellader: de compacte schrobzuigmachine BD 50/50 C Bp Pack met 50 l tanks.
Het compacte ontwerp van onze wendbare BD 50/55 C Classic Bp Pack schrobzuigmachine met zijn twee tanks van 50 liter voor schoon en vuil water en een werkbreedte van 51 centimeter zorgt voor een perfect overzicht over het schoon te maken gebied. Bovendien werkt de schijfborstelkop zo stil dat deze vloerreinigingsmachine ook kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen. De zuigbalk en de borstelkop, die kunnen worden opgetild voor eenvoudig transport, zijn gemaakt van hoogwaardig spuitgietaluminium en kunnen handmatig worden bediend. Het eenvoudige bedieningsconcept vereist geen ingewikkelde reinigingsprogramma's of trainingsfasen voor de gebruiker. De start en stop van de borstelmotor en de zuigturbine worden bijvoorbeeld eenvoudig bediend via een centrale bedieningshendel. Een krachtige lithium-ion accu met een capaciteit van 80 Ah en een snellader worden standaard meegeleverd. Snelladen en tussentijds laden kunnen dus probleemloos worden gerealiseerd als dat nodig is.
Kenmerken en voordelen
Lithium-ionbatterijen met lange levensduur
- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Comfortabel vierwielsysteem
- Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Verhoogt de bruikbaarheid.
- Vermindert werkgeluid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|50 / 50
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1200
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|24 / 90
|batterijduur (u)
|2,5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|23
|gangpad draaien breedte (mm)
|1240
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|53
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Ideaal voor werken in geluidsgevoelige gebieden en ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- kleinhandel
- Voor reiniging in de zorg, transport en industrie
- industrie
- auto-