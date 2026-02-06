Onze compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack staat voor een doordachte en geslaagde mix van hoogwaardige componenten en een bewuste reductie tot de essentie. Zo is bijvoorbeeld de borstelkop, die voor eenvoudig transport kan worden uitgenomen, gemaakt van gegoten aluminium. Deze wordt handmatig omhoog en omlaag gebracht, terwijl het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig wordt bediend met een centrale bedieningshendel. Dit eenvoudige bedieningsconcept wordt consequent gehandhaafd en maakt het ook voor gebruikers zonder vakkennis mogelijk om de vloer met het apparaat te reinigen. Het zeer compacte ontwerp met een werkbreedte van 51 centimeter en twee tanks van 55 liter biedt tegelijkertijd een uitstekend overzicht en wendbaarheid, zelfs in kritieke ruimtes. Dankzij de zeer stille schijfborstelkop is de BD 50/55 C Classic Bp Pack ook geschikt voor reinigingstaken in geluidsgevoelige omgevingen. De onderhoudsvrije gel-accu met een capaciteit van 105 Ah maakt een gebruiksduur van maximaal 3 uur mogelijk.