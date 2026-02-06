Schrobmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
Geluidsarm, krachtig en zeer eenvoudig te bedienen: de compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack met onderhoudsvrije 105 Ah-gelaccu voor een gebruiksduur tot 3 uur.
Onze compacte schrobzuigmachine BD 50/55 C Classic Bp Pack staat voor een doordachte en geslaagde mix van hoogwaardige componenten en een bewuste reductie tot de essentie. Zo is bijvoorbeeld de borstelkop, die voor eenvoudig transport kan worden uitgenomen, gemaakt van gegoten aluminium. Deze wordt handmatig omhoog en omlaag gebracht, terwijl het starten en stoppen van de borstelmotor en de zuigturbine eenvoudig wordt bediend met een centrale bedieningshendel. Dit eenvoudige bedieningsconcept wordt consequent gehandhaafd en maakt het ook voor gebruikers zonder vakkennis mogelijk om de vloer met het apparaat te reinigen. Het zeer compacte ontwerp met een werkbreedte van 51 centimeter en twee tanks van 55 liter biedt tegelijkertijd een uitstekend overzicht en wendbaarheid, zelfs in kritieke ruimtes. Dankzij de zeer stille schijfborstelkop is de BD 50/55 C Classic Bp Pack ook geschikt voor reinigingstaken in geluidsgevoelige omgevingen. De onderhoudsvrije gel-accu met een capaciteit van 105 Ah maakt een gebruiksduur van maximaal 3 uur mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Compacte en robuuste constructie
- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Opklapbare aluminium opzetborstel
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Zeer robuust ontwerp.
Zeer eenvoudig bedieningsconcept
- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.
Inclusief batterij en oplader
- Volledig onderhoudsvrij; vastlopen is niet mogelijk; groot vermogen van 105 Ah voor extra lange looptijd.
Comfortabel vierwielsysteem
- Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk.
Robuust standaard chassis
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Verhoogt de bruikbaarheid.
- Vermindert werkgeluid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Borstelmotor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 105
|batterijduur (u)
|max. 3
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|138
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Bijzonder aanbevolen voor gebruik in de gebouwenreiniging en de hotellerie
- Ideaal voor werken in geluidsgevoelige gebieden en ook 's nachts.
- Ook geschikt voor schoonmaakklussen in de detailhandel, in kantines of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- kleinhandel
- Voor reiniging in de zorg, transport en industrie
- industrie
- auto-
- kantoren