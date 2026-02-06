Schrobmachine BD 50/55 W Classic Bp *EU
Met 2 tanks van 55 liter en een werkbreedte van 51 cm kan onze accu-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp een oppervlakte van 2.000 m² per uur bestrijken.
Onze accu-aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp maakt indruk met robuuste en duurzame componenten zoals de schijfborstelkop en de zuigbalk (850 mm) van hoogwaardig aluminium. In totaal 27 kilogram borstelcontactdruk, 55 liter tanks en 51 centimeter werkbreedte zorgen voor eersteklas resultaten tot 2.000 m² per uur voor onderhoudsreiniging, bijvoorbeeld in openbare gebouwen, in de detailhandel, de zorg of in de industrie. Het zeer compacte ontwerp, het comfortabele vierwielsysteem en de ondersteuning door het geïntegreerde aandrijfsysteem zorgen voor een uitstekend overzicht van de te reinigen oppervlakken, een zeer goede wendbaarheid en lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten. Daarom waarderen met name gebouwenreinigers de gebruiksvriendelijke en veelzijdige BD 50/55 W Classic Bp voor dagelijkse reinigingstaken.
Kenmerken en voordelen
Opklapbare aluminium opzetborstelVoor zeer goede reinigingsprestaties. Zeer robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
Zelfverklarende bedieningMakkelijk starten. Vermindert de behoefte aan training en verkort de leercurve. Bedieningsfouten zijn bijna onmogelijk dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Sneldrogend dankzij het verminderde restwater op de gereinigde oppervlakken.
- Vermindert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en veiligheid.
Ergonomisch ontwerp
- Voor operators van verschillende lengtes.
- Verhoogt het gebruiksgemak.
- Zorgt voor een hogere productiviteit bij schoonmaakklussen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervorming.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Onderhoudswerk dat eenvoudig is uit te voeren.
- Vermindert werkgeluid.
- Verhoogt de bruikbaarheid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|accu (V)
|24
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|103
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
Toepassingen
- Ideaal voor gebouwenreinigers voor gebruik in openbare gebouwen of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- Voor reiniging in de zorg, transport en industrie