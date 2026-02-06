Onze accu-aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 50/55 W Classic Bp maakt indruk met robuuste en duurzame componenten zoals de schijfborstelkop en de zuigbalk (850 mm) van hoogwaardig aluminium. In totaal 27 kilogram borstelcontactdruk, 55 liter tanks en 51 centimeter werkbreedte zorgen voor eersteklas resultaten tot 2.000 m² per uur voor onderhoudsreiniging, bijvoorbeeld in openbare gebouwen, in de detailhandel, de zorg of in de industrie. Het zeer compacte ontwerp, het comfortabele vierwielsysteem en de ondersteuning door het geïntegreerde aandrijfsysteem zorgen voor een uitstekend overzicht van de te reinigen oppervlakken, een zeer goede wendbaarheid en lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten. Daarom waarderen met name gebouwenreinigers de gebruiksvriendelijke en veelzijdige BD 50/55 W Classic Bp voor dagelijkse reinigingstaken.