Schrobmachine BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
Dankzij de onderhoudsvrije gel-accu (105 Ah), 55 l-tanks en aandrijving maakt onze achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack lange, moeiteloze reinigingswerkzaamheden mogelijk.
Met een werkbreedte van 51 centimeter en de royale tanks van 55 liter voor schoon en vuil water reinigt de veelzijdige, batterijgevoede achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack tot 2.000 m² per uur. Dankzij haar compacte ontwerp scoort ze hoog op het gebied van overzichtelijkheid en dankzij de geïntegreerde aandrijving en het comfortabele vierwielsysteem is ze eenvoudig en moeiteloos te manoeuvreren. De 850 millimeter lange zuigbalk en de schijfborstelkop met een borsteldruk van 27 kilogram zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust en duurzaam aluminium en zorgen voor de beste reinigingsresultaten. Een externe, standaard meegeleverde lader zorgt ervoor dat de krachtige en onderhoudsvrije gel-accu met een capaciteit van 105 Ah voor langdurig gebruik kan worden opgeladen tijdens het dagelijkse werk.
Kenmerken en voordelen
Opklapbare aluminium opzetborstelVoor zeer goede reinigingsprestaties. Zeer robuust ontwerp. Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
Vierwielsysteem met tweewielaandrijvingZeer gemakkelijk te vervoeren. Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de benodigde inspanning aanzienlijk. Ideaal voor lange, vermoeidheidsvrije werkopdrachten.
Zelfverklarende bedieningMakkelijk starten. Vermindert de behoefte aan training en verkort de leercurve. Bedieningsfouten zijn bijna onmogelijk dankzij het zelfverklarende concept.
Standaard gebogen zuigbalk
- Sneldrogend dankzij het verminderde restwater op de gereinigde oppervlakken.
- Vermindert het risico van uitglijden op pas gereinigde oppervlakken.
- Verhoogt de zuigkracht en veiligheid.
Ergonomisch ontwerp
- Voor operators van verschillende lengtes.
- Verhoogt het gebruiksgemak.
- Zorgt voor een hogere productiviteit bij schoonmaakklussen.
Robuust standaard chassis
- Hoge kwaliteit voorkomt vervorming.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Vermindert onderhoudsinspanningen en -kosten.
Uniek ontwerp van het afzuigsysteem
- Onderhoudswerk dat eenvoudig is uit te voeren.
- Vermindert werkgeluid.
- Verhoogt de bruikbaarheid.
Afzonderlijk afvalwatertanksysteem
- Bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
- Verhoogt de hygiëne.
Verswaterdop met wasmiddeldosering
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Vermindert het verbruik en de kosten van reinigingsmiddelen.
Praktische thuisbasis
- Voor het meenemen van een breed scala aan accessoires.
- Gereedschap voor handmatige reiniging is altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|850
|Vers/vuilwatertank (l)
|55 / 55
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 2550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1530
|baterij type
|Onderhoudsvrij
|accu (V/Ah)
|24 / 105
|batterijduur (u)
|max. 3
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12
|rijsnelheid (km/u)
|max. 6
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|27
|gangpad draaien breedte (mm)
|1400
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,6
|geluidsniveau (dB(A))
|65,2
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|240
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|153
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebouwenreinigers voor gebruik in openbare gebouwen of kantoren
- Voor gebruik in de horeca, detailhandel en autodealers
- Voor reiniging in de zorg, transport en industrie.