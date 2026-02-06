Met een werkbreedte van 51 centimeter en de royale tanks van 55 liter voor schoon en vuil water reinigt de veelzijdige, batterijgevoede achterloopschrobzuigmachine BD 50/55 W Bp Pack tot 2.000 m² per uur. Dankzij haar compacte ontwerp scoort ze hoog op het gebied van overzichtelijkheid en dankzij de geïntegreerde aandrijving en het comfortabele vierwielsysteem is ze eenvoudig en moeiteloos te manoeuvreren. De 850 millimeter lange zuigbalk en de schijfborstelkop met een borsteldruk van 27 kilogram zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust en duurzaam aluminium en zorgen voor de beste reinigingsresultaten. Een externe, standaard meegeleverde lader zorgt ervoor dat de krachtige en onderhoudsvrije gel-accu met een capaciteit van 105 Ah voor langdurig gebruik kan worden opgeladen tijdens het dagelijkse werk.