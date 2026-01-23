Schrobmachine BD 50/60 C Classic Ep
Het ideale instapmodel: BD 50/60 C Ep Classic handgeleide, elektrisch aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie en 60 liter tank voor een oppervlakteprestatie tot 2.000 m²/u.
De compacte BD 50/60 C Ep Classic biedt maximale reinigingsprestaties met minimale uitrusting. Het aantal bedieningselementen is teruggebracht tot de belangrijkste instellingen en functies voor efficiënt gebruik. Dankzij het EASY Operation-concept is bediening van de machine zeer eenvoudig. Deze compacte machine is zeer wendbaar en biedt de bediener een goed zicht op het te reinigen oppervlak. Bovendien is deze handgeleide schrob-/zuigmachine met disctechnologie, die werkt op netstroom, ook zeer betaalbaar. De BD 50/60 C Ep Classic is ideaal voor incidenteel en continu gebruik.
Kenmerken en voordelen
Aantrekkelijk geprijsd instapmodelZeer goede prijs-/prestatieverhouding. Teruggebracht tot de belangrijkste functies.
Grote tankinhoud met toch compacte afmetingenBijzonder wendbaar. Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.
Grote werkbreedteIngebouwde discborstelkop met borstel van 51 centimeter. Voor een zuinige reiniging van middelgrote objecten.
Werking op netstroom (230 V, 50 Hz)
- Gering gewicht
- Geschikt voor zowel occasionele behoefte als continubedrijf.
Homebasesysteem
- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
EASY-Operation-Panel
- Bediening via één schakelaar.
- Bijzonder eenvoudig te gebruiken.
Eenvoudige toekenning van functies door gele bedieningselementen
- Geringe inleertijd ook voor ongeschoold personeel.
Robuuste bedieningselementen met lange levensduur
- Geschikt voor dagelijks gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Tractie-aandrijving
|Aandrijving door rotatie van de borstel
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|60 / 60
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2040
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1020
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Vermogen (W)
|max. 1100
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|52
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Transportwielen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit