Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig in onderhoud: Onze accu-aangedreven en handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp overtuigt door zijn gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd zeer goede reinigingsprestaties, dankzij de dubbele discborstel met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalken. Daarnaast is de uiterst robuust en compact geconstrueerde machine zeer wendbaar en veelzijdig inzetbaar. Moeiteloos lang achtereen werken met een tankinhoud van 75 liter.