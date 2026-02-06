Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp

Handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp met 75 liter tank en dubbele discborstel. Zeer eenvoudig te bedienen en veelzijdig inzetbaar.

Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig in onderhoud: Onze accu-aangedreven en handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp overtuigt door zijn gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd zeer goede reinigingsprestaties, dankzij de dubbele discborstel met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalken. Daarnaast is de uiterst robuust en compact geconstrueerde machine zeer wendbaar en veelzijdig inzetbaar. Moeiteloos lang achtereen werken met een tankinhoud van 75 liter.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp: Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium
Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp: Zeer eenvoudig bedieningsconcept
Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen. Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp: Compacte en robuuste constructie
Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht. Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
  • De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
  • Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
  • Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 705
Werkbreedte afzuiging (mm) 1030
Vers/vuilwatertank (l) 75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2115
accu (V) 24
rijsnelheid (km/u) max. 5
Borstelsnelheid (tpm) 180 - 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Waterverbruik (l/min) max. 2,75
geluidsniveau (dB(A)) 63 - 65
Vermogen (W) max. 1850
Toegestaan totaal gewicht (kg) 325
Gewicht zonder accessoires (kg) 100
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 2 Stuk(s)
  • Zuigbalk, haaks

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Twee-tank-systeem
Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp
Toepassingen
  • Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
  • Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
  • Uitstekend geschikt voor bouwreinigers, b.v. B. in sporthallen
Accessoires
