Schrobmachine BD 70/75 W Classic Bp
Handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp met 75 liter tank en dubbele discborstel. Zeer eenvoudig te bedienen en veelzijdig inzetbaar.
Eenvoudig concept, eenvoudige bediening, eenvoudig in onderhoud: Onze accu-aangedreven en handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp overtuigt door zijn gebruiksvriendelijkheid en tegelijkertijd zeer goede reinigingsprestaties, dankzij de dubbele discborstel met instelbare borsteldruk en de aluminium zuigbalken. Daarnaast is de uiterst robuust en compact geconstrueerde machine zeer wendbaar en veelzijdig inzetbaar. Moeiteloos lang achtereen werken met een tankinhoud van 75 liter.
Kenmerken en voordelen
Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminiumRobuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval. Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.
Zeer eenvoudig bedieningsconceptAlle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen. Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.
Compacte en robuuste constructieZeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht. Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.
Borsteldruk naar behoefte instelbaar
- De contactdruk kan naar behoefte worden verhoogd van 30 tot 50 kg.
- Lagere borsteldruk bij lichte vervuiling en kwetsbare vloeren.
- Hogere borsteldruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil of strippen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|705
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1030
|Vers/vuilwatertank (l)
|75 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 3525
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2115
|accu (V)
|24
|rijsnelheid (km/u)
|max. 5
|Borstelsnelheid (tpm)
|180 - 180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,75
|geluidsniveau (dB(A))
|63 - 65
|Vermogen (W)
|max. 1850
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|325
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, haaks
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Twee-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van winkels, winkelcentra en bouwmarkten
- Ideaal voor het reinigen van luchthavens, in de industrie en transportbedrijven
- Uitstekend geschikt voor bouwreinigers, b.v. B. in sporthallen