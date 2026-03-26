Dankzij de compacte afmetingen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) is de op het elektriciteitsnet werkende schrobmachine BD 17/5 C bijzonder geschikt voor gebruik in ruimtes waar geen ruimte is voor klassieke reinigingsmachines en waar handmatig is duur. De behuizing van de machine is gemaakt van robuust, slagvast kunststof. Schijfborstel en padaandrijver kunnen binnen enkele seconden probleemloos worden gewisseld. Vanaf de zijkant toegankelijke bedieningselementen garanderen een snelle en comfortabele bediening. Dankzij de twee handgrepen kan de machine van 5 kg veilig worden geleid. Met behulp van de toerentalregelaar (0 - 450 tpm) kan de machine optimaal worden aangepast aan de betreffende reinigingssituatie. Grondig reinigen, kristalliseren of polijsten van harde oppervlakken en het wassen met shampoo van tapijtoppervlakken gaat snel en grondig. Vooral bij het reinigen van trappen bespaart de gelijktijdige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken merkbaar tijd, moeite en geld. De BD 17/5 C helpt bij het bereiken van meer efficiëntie in het reinigingsproces, vooral bij de reiniging van commerciële of gemeentelijke gebouwen. Accessoires moeten naar behoefte worden besteld.