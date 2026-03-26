Trapreiniginger BD 17/5 C Ep
Compacte, op het elektriciteitsnet werkende schrobmachine BD 17/5 C met schijftechnologie voor het schrobben, shamponeren, polijsten en kristalliseren van kleine oppervlakken zoals trappen of vensterbanken.
Dankzij de compacte afmetingen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) is de op het elektriciteitsnet werkende schrobmachine BD 17/5 C bijzonder geschikt voor gebruik in ruimtes waar geen ruimte is voor klassieke reinigingsmachines en waar handmatig is duur. De behuizing van de machine is gemaakt van robuust, slagvast kunststof. Schijfborstel en padaandrijver kunnen binnen enkele seconden probleemloos worden gewisseld. Vanaf de zijkant toegankelijke bedieningselementen garanderen een snelle en comfortabele bediening. Dankzij de twee handgrepen kan de machine van 5 kg veilig worden geleid. Met behulp van de toerentalregelaar (0 - 450 tpm) kan de machine optimaal worden aangepast aan de betreffende reinigingssituatie. Grondig reinigen, kristalliseren of polijsten van harde oppervlakken en het wassen met shampoo van tapijtoppervlakken gaat snel en grondig. Vooral bij het reinigen van trappen bespaart de gelijktijdige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken merkbaar tijd, moeite en geld. De BD 17/5 C helpt bij het bereiken van meer efficiëntie in het reinigingsproces, vooral bij de reiniging van commerciële of gemeentelijke gebouwen. Accessoires moeten naar behoefte worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Lichtgewicht en compactGeschikt voor kleine oppervlakken zoals trappen of vensterbanken. Voor eenvoudig transport.
ToerentalregelingAanpassing van de snelheid aan de betreffende reinigingstaak.
Optionele hoekborstel verkrijgbaarOm dicht bij de rand te werken tot in de hoeken. (Met de optioneel verkrijgbare hoekborstel kunt u tegelijkertijd horizontaal en verticaal werken).
Componenten van hoge kwaliteit
- Toestel is nagenoeg onderhoudsvrij.
Uitgebreid assortiment accessoires verkrijgbaar
- Voor veelzijdig gebruik.
- Borstels verkrijgbaar in verschillende hardheden en diameters. Ook voor het reinigen van tapijten.
- Pads en aandrijfplaten voor gladde vloeren.
Eenvoudige bediening
- Duidelijk en gemakkelijk te gebruiken
Alle accessoires kunnen worden gedemonteerd
- Ruimtebesparende opslag
Kan verticaal of horizontaal worden gebruikt
- Meer flexibiliteit: reiniging van horizontale oppervlakken (bijv. trappen of vensterbanken) en verticale oppervlakken (bijv. voorzijden).
Aankoppelbare tank
- Vergemakkelijkt het werk aan bordessen (optioneel verkrijgbaar)
De borstels en aandrijfplaten vervangen
- Snelle en eenvoudige aanpassing aan de betreffende reinigingssituatie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|170 - 200
|Borstelsnelheid (tpm)
|450
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Spanning (V)
|220 - 230
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 136 x 290
Uitvoering
- Regelbare borstelsnelheid
- Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
- Tank optioneel: 2.5 l
Toepassingen
- Trappen reinigen eenvoudig gemaakt
- Voor een grondige reiniging van alle vloeren - van harde vloeren tot tapijten
- Voor reinigingswerkzaamheden in krappe ruimtes
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken