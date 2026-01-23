Schrobmachine BD 43/35 C Classic Ep

Op netstroom (230 V/50 Hz) en betaalbaar: de schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor efficiënte basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².

De BD 43/35 C Ep schrob-/zuigmachine met disctechnologie werkt op netstroom (230 V/50 Hz) en is niet uitgerust met een batterij, wat de machine zeer betaalbaar maakt. De machine heeft de gebruikelijke hoogstaande kenmerken: hij maakt indruk met zijn 43 centimeter werkbreedte, 35 liter tankinhoud, een 900 millimeter lange, V-vormige zuigstang en is dankzij het EASY-besturingssysteem met de kenmerkende gele knoppen kinderspel te bedienen. Het is ook erg stil en heel gemakkelijk schoon te maken. De manoeuvreerbare BD 43/35 C Ep is ideaal voor kleinere en sterk opgezette oppervlakken tot 900 m². Door hun compacte afmetingen hebben ze ook een optimaal overzicht van de te reinigen ruimte.

Kenmerken en voordelen
Robuuste bedieningselementen
Robuuste bedieningselementen
Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik. Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Klein, compact apparaat
Klein, compact apparaat
Bijzonder wendbaar apparaat. Goed zicht op te reinigen oppervlak.
Grote tankinhoud voor lange werkintervallen
  • De grote tankinhoud staat garant voor lange werkintervallen zonder onderbrekingen.
  • Voor bijzonder efficiënt en rendabel reinigen.
Homebasesysteem
  • Mogelijkheden voor het aanbrengen van haken, houders, zwabber etc.
  • Extra reinigingsbenodigdheden kunnen meegenomen worden.
Aantrekkelijk geprijsd instapmodel in die 25- tot 35-literklasse
  • Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
  • Teruggebracht tot het belangrijkste.
Gele, zeer goed zichtbare bedieningselementen
  • Gele bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de inleertijd.
Apparaat werkt op netstroom
  • Gering gewicht en lage aanschafkosten.
  • Zowel geschikt voor occasionele behoefte alsook voor continubedrijf.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Tractie-aandrijving Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels (mm) 430
Werkbreedte afzuiging (mm) 750
Vers/vuilwatertank (l) 35 / 35
Theoretische oppervlakteprestatie (ft²/u) 1720
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 1250
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Waterverbruik (l/min) max. 2,7
geluidsniveau (dB(A)) 70
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Vermogen (W) 1400
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 48
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Twee-tank-systeem
  • Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Schrobmachine BD 43/35 C Classic Ep
