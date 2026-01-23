De BD 43/35 C Ep schrob-/zuigmachine met disctechnologie werkt op netstroom (230 V/50 Hz) en is niet uitgerust met een batterij, wat de machine zeer betaalbaar maakt. De machine heeft de gebruikelijke hoogstaande kenmerken: hij maakt indruk met zijn 43 centimeter werkbreedte, 35 liter tankinhoud, een 900 millimeter lange, V-vormige zuigstang en is dankzij het EASY-besturingssysteem met de kenmerkende gele knoppen kinderspel te bedienen. Het is ook erg stil en heel gemakkelijk schoon te maken. De manoeuvreerbare BD 43/35 C Ep is ideaal voor kleinere en sterk opgezette oppervlakken tot 900 m². Door hun compacte afmetingen hebben ze ook een optimaal overzicht van de te reinigen ruimte.