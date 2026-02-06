De zitschrobzuigmachine B 110 R Bp Pack combineert gebruiksvriendelijke bediening met de beste reinigingsresultaten en zeer goede TCO-waarden. De EASY Operation-schakelaar en het grote kleurendisplay in 30 talen bieden toegang tot alle functies - voor absolute veiligheid en ter bescherming van de machine is bovendien het KIK-sleutelsysteem geïntegreerd voor de individuele toewijzing van toegangsrechten. Tegelijkertijd zorgt het samenspel van de schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, de tanks van 2.110 liter en niet in de laatste plaats de 160 Ah lithium-ion accu voor lange reinigingstijden en een hoge oppervlakteprestatie tot wel 5.100. vierkante meter per uur. Dankzij de geïntegreerde lader kan de snellaadaccu, die een ongeveer 4 keer langere levensduur heeft dan loodzuuraccu's, op elk moment worden opgeladen. Ook zijn er tal van andere functies aan boord - zoals de autofill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de DOSE-dosering van reinigingsmiddel. systeem.