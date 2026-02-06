Schrobmachine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Krachtig en betrouwbaar: de zitschrobzuigmachine B 110 R met 160 Ah lithium-ijzerfosfaa, geïntegreerde lader, schijfborstelkop en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem.
De zitschrobzuigmachine B 110 R Bp Pack combineert gebruiksvriendelijke bediening met de beste reinigingsresultaten en zeer goede TCO-waarden. De EASY Operation-schakelaar en het grote kleurendisplay in 30 talen bieden toegang tot alle functies - voor absolute veiligheid en ter bescherming van de machine is bovendien het KIK-sleutelsysteem geïntegreerd voor de individuele toewijzing van toegangsrechten. Tegelijkertijd zorgt het samenspel van de schijfborstelkop met een werkbreedte van 75 centimeter, de tanks van 2.110 liter en niet in de laatste plaats de 160 Ah lithium-ion accu voor lange reinigingstijden en een hoge oppervlakteprestatie tot wel 5.100. vierkante meter per uur. Dankzij de geïntegreerde lader kan de snellaadaccu, die een ongeveer 4 keer langere levensduur heeft dan loodzuuraccu's, op elk moment worden opgeladen. Ook zijn er tal van andere functies aan boord - zoals de autofill-functie voor het tijdbesparend vullen van de verswatertank, het tankspoelsysteem voor het snel reinigen van de vuilwatertank, de snelheidsafhankelijke waterdosering en de DOSE-dosering van reinigingsmiddel. systeem.
Kenmerken en voordelen
In hoogte verstelbare stoel
- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.
Lithium-ionbatterijen met lange levensduur
- Levensduur tot 4 keer langer in vergelijking met loodzuuraccu's.
- Kort en tussentijds opladen mogelijk zonder de accu te beschadigen.
- Minder batterijwisselingen, lagere kosten, minder downtime.
Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|750
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|950
|Vers/vuilwatertank (l)
|110 / 110
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 4500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|3150
|accu (V/Ah)
|24 / 160
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (kg)
|75
|gangpad draaien breedte (mm)
|1750
|Waterverbruik (l/min)
|max. 5,7
|geluidsniveau (dB(A))
|59
|Vermogen (W)
|tot 2350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|350
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Verpakkingsinhoud
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- In hoogte verstelbare stoel
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes