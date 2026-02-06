Schrobmachine B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Met een tank van 220 liter en DOSE reinigingsmiddeldispenser voor maximale zuinigheid: onze op accu aangedreven ride-on schrobzuigmachine B 220 R met een werksnelheid van 10 km/u.
De op accu aangedreven B 220 R ride-on schrobzuigmachine scoort punten met zijn zeer eenvoudige bediening, uitstekende schoonmaakresultaten en handige bediening. Hij heeft een compact ontwerp en is zeer wendbaar, terwijl de 85 cm brede rolborstelkop met voorveegunit en de uitstekende zuigkracht van de nieuwe spuitgietaluminium zuigbalk de schoonmaakklus klaren. De oppervlakteprestatie is 8500 m²/u. Het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem zorgt voor een zuinig gebruik van waardevolle hulpbronnen. Het snelheidsafhankelijke waterdoseersysteem bespaart ook water en reinigingsmiddel. De automatische vulfunctie zorgt voor tijdbesparend vullen van de 220 liter schoonwatertank vóór gebruik, waarna het automatische spoelsysteem van de tank het eenvoudig maakt om de vuilwatertank te reinigen. De slimme EASY-Operation schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen en het grote, 30-talige kleurendisplay en een stuurhoeksensor garanderen een eenvoudige bediening van het apparaat. Goed zichtbare dagrijverlichting en een robuuste stalen botsbeveiliging zorgen ook voor de veiligheid en bescherming van mens en machine.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Gemaakt van stevig spuitgietaluminium met grote geleiderollen.
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% in vergelijking met reiniging met een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850 - 850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8500
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|10
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1300
|Borstelcontactdruk (kg)
|97
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67 - 67
|Vermogen (W)
|tot 2600
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|230
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie