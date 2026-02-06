De op accu aangedreven B 220 R ride-on schrobzuigmachine scoort punten met zijn zeer eenvoudige bediening, uitstekende schoonmaakresultaten en handige bediening. Hij heeft een compact ontwerp en is zeer wendbaar, terwijl de 85 cm brede rolborstelkop met voorveegunit en de uitstekende zuigkracht van de nieuwe spuitgietaluminium zuigbalk de schoonmaakklus klaren. De oppervlakteprestatie is 8500 m²/u. Het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem zorgt voor een zuinig gebruik van waardevolle hulpbronnen. Het snelheidsafhankelijke waterdoseersysteem bespaart ook water en reinigingsmiddel. De automatische vulfunctie zorgt voor tijdbesparend vullen van de 220 liter schoonwatertank vóór gebruik, waarna het automatische spoelsysteem van de tank het eenvoudig maakt om de vuilwatertank te reinigen. De slimme EASY-Operation schakelaar, kleurgecodeerde bedieningselementen en het grote, 30-talige kleurendisplay en een stuurhoeksensor garanderen een eenvoudige bediening van het apparaat. Goed zichtbare dagrijverlichting en een robuuste stalen botsbeveiliging zorgen ook voor de veiligheid en bescherming van mens en machine.