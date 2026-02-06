De uitstekend uitgeruste B 220 R ride-on schrobzuigmachine met duurzame 240 Ah lithium-ion accu's, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort punten met een oppervlakteprestatie van maar liefst 8500 vierkante meter per uur. De 85 centimeter brede, spuitgegoten aluminium walsborstelkop met veegfunctie, 2 aan beide zijden gemonteerde zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opzuigen, ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De lithium-ionbatterijen met een lange fabrieksgarantie zorgen voor schoonmaken zonder zorgen: geen batterijwissels tijdens de levensduur van het apparaat, snel en tussentijds opladen en veilig gebruik met de beste TCO. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 220 liter tanks voor vers en vuil water. Het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten door individuele toegangsrechten. Met 10 km/u rijsnelheid en stuurhoeksensor.