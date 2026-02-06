Schrobmachine B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Een walsborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een aluminium zuigbalk zijn standaard. Indrukwekkende oppervlakteprestaties van 8500 m²/u en 10 km/u werksnelheid.
De uitstekend uitgeruste B 220 R ride-on schrobzuigmachine met duurzame 240 Ah lithium-ion accu's, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort punten met een oppervlakteprestatie van maar liefst 8500 vierkante meter per uur. De 85 centimeter brede, spuitgegoten aluminium walsborstelkop met veegfunctie, 2 aan beide zijden gemonteerde zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opzuigen, ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De lithium-ionbatterijen met een lange fabrieksgarantie zorgen voor schoonmaken zonder zorgen: geen batterijwissels tijdens de levensduur van het apparaat, snel en tussentijds opladen en veilig gebruik met de beste TCO. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 220 liter tanks voor vers en vuil water. Het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten door individuele toegangsrechten. Met 10 km/u rijsnelheid en stuurhoeksensor.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigstang van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere levensduur van de batterij.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% in vergelijking met reiniging met een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Met "DOSE" reinigingsmiddeldoseersysteem
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Gebruiksgemak
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850 - 850
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1180 - 1180
|Vers/vuilwatertank (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5950
|baterij type
|Li-Ion
|accu (V/Ah)
|36 / 240
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 7
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|rijsnelheid (km/u)
|10
|hellingsgraad (%)
|10
|Borstelsnelheid (tpm)
|1300
|gangpad draaien breedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|geluidsniveau (dB(A))
|67 - 67
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|230
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Indicator voor zoetwaterniveau: Over waterdruk
- Standaard dagrijverlichting
- Lage wasmiddeldosering tot 0,25%
- Type zuiglippen: Linatex®
- Robuuste voorbumperbescherming
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en schadebeoordeling op afstand mogelijk via Kärcher wagenparkbeheer
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Extreem stille rolborstelkop voor geluidsgevoelige ruimtes
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie