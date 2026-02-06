Een rijsnelheid tot 10 km/u, een tank van 260 liter en een werkbreedte van 100 centimeter maken met de zit-schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack in korte tijd een grote oppervlakteprestatie mogelijk. Om absolute veiligheid in bochten te garanderen, wordt dit gecontroleerd door een stuurhoeksensor en wordt de snelheid indien nodig verlaagd. Een 630 Ah natte accu, een geschikte lader, het grondstofbesparende reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE, de tijdbesparende autofill-functie, een handmatig tankspoelsysteem, werkverlichting en automatische optimalisering van de waterhoeveelheid in bochten zijn standaard aan boord . De B ​​260 RI Bp Pack is ook perfect met de schijfborstelkop die opnieuw is ontworpen voor meer robuustheid, de massieve geleiderollen, de grofvuilkorf van roestvrij staal en de nieuw ontwikkelde zuigbalk met een geoptimaliseerde luchtstroom, die in combinatie met met de twee slijtvaste Ec-turbines zorgt voor uitstekende zuigresultaten Ontworpen voor de zwaarste reinigingsklussen in industriële omgevingen. Een optioneel zijschrobdek voor het reinigen langs randen is ook verkrijgbaar als optie.