Schrobmachine B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Met accu, oplader en schijfborstelkop van 100 cm: de zit-schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties bij zware industriële toepassingen.
Een rijsnelheid tot 10 km/u, een tank van 260 liter en een werkbreedte van 100 centimeter maken met de zit-schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack in korte tijd een grote oppervlakteprestatie mogelijk. Om absolute veiligheid in bochten te garanderen, wordt dit gecontroleerd door een stuurhoeksensor en wordt de snelheid indien nodig verlaagd. Een 630 Ah natte accu, een geschikte lader, het grondstofbesparende reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE, de tijdbesparende autofill-functie, een handmatig tankspoelsysteem, werkverlichting en automatische optimalisering van de waterhoeveelheid in bochten zijn standaard aan boord . De B 260 RI Bp Pack is ook perfect met de schijfborstelkop die opnieuw is ontworpen voor meer robuustheid, de massieve geleiderollen, de grofvuilkorf van roestvrij staal en de nieuw ontwikkelde zuigbalk met een geoptimaliseerde luchtstroom, die in combinatie met met de twee slijtvaste Ec-turbines zorgt voor uitstekende zuigresultaten Ontworpen voor de zwaarste reinigingsklussen in industriële omgevingen. Een optioneel zijschrobdek voor het reinigen langs randen is ook verkrijgbaar als optie.
Kenmerken en voordelen
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk. Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten. Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.
Standaard met 2 turbinesUitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtvaste Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële vloerwisserMet scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat. Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen. Robuuste parallellogrammontage met functie voor het vermijden van obstakels.
Met wasmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte afzuiging ( )
|114
|Vers/vuilwatertank ( )
|260 / 260
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 630
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12
|rijsnelheid (km/u)
|max. 10
|hellingsgraad (%)
|max. 15
|Borstelsnelheid (tpm)
|140
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|130 / 42
|gangpad draaien breedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1380
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Regelbaar stuurwiel
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen