Schoonwatertanks en vuilwatertanks van elk 260 liter, inclusief het hulpbronnenbesparende doseersysteem voor reinigingsmiddelen DOSE, de tijdbesparende automatische vulfunctie voor het vullen en het handmatige tankspoelsysteem voor de reiniging, maken uitgebreide reinigingswerkzaamheden mogelijk met de robuuste B 260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine. Ontworpen voor de zware omstandigheden in de industriële omgeving en geleverd met een werklamp, evenals een 630 Ah natte accu en bijpassende lader, maakt hij indruk met de nieuw ontwikkelde rolborstelkop, die dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie tijd bespaart tijdrovend handmatig vegen en het risico dat de zuigmond verstopt raakt verminderd. Ook deze is nieuw ontwikkeld, de luchtstroom is geoptimaliseerd en schittert in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines met uitstekende afzuigresultaten. Een werkbreedte van 100 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een grote oppervlaktebewerking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van de toegepaste waterhoeveelheid in werking.