Schrobmachine B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
Met krachtige accu, krachtige lader, 100 cm werkbreedte en rolborstel: de zit-schrobzuigmachine B 260 RI Bp Pack voor zware industriële toepassingen.
Schoonwatertanks en vuilwatertanks van elk 260 liter, inclusief het hulpbronnenbesparende doseersysteem voor reinigingsmiddelen DOSE, de tijdbesparende automatische vulfunctie voor het vullen en het handmatige tankspoelsysteem voor de reiniging, maken uitgebreide reinigingswerkzaamheden mogelijk met de robuuste B 260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine. Ontworpen voor de zware omstandigheden in de industriële omgeving en geleverd met een werklamp, evenals een 630 Ah natte accu en bijpassende lader, maakt hij indruk met de nieuw ontwikkelde rolborstelkop, die dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie tijd bespaart tijdrovend handmatig vegen en het risico dat de zuigmond verstopt raakt verminderd. Ook deze is nieuw ontwikkeld, de luchtstroom is geoptimaliseerd en schittert in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines met uitstekende afzuigresultaten. Een werkbreedte van 100 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een grote oppervlaktebewerking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van de toegepaste waterhoeveelheid in werking.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde rolborstelkopSterk verbeterd veegresultaat en voorkomen van verstoppingen op de wisser. Rolwissels in seconden en zonder gereedschap. Zeer goede reinigingsresultaten.
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk. Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten. Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.
Standaard met 2 turbinesUitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtvaste Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële vloerwisser
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Robuuste parallellogrammontage met functie voor het vermijden van obstakels.
Met wasmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (cm)
|100
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1220
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1220
|Werkbreedte afzuiging (cm)
|114
|Vers/vuilwatertank ( )
|260 / 260
|Vuilreservoir (l)
|26
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 10000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|7000
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 630
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12
|rijsnelheid (km/u)
|max. 10
|hellingsgraad (%)
|max. 15
|Borstelsnelheid (tpm)
|1250
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|150 / 210
|gangpad draaien breedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1430
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen