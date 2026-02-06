Schrobmachine B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
De beste zuigresultaten, een rijsnelheid van 10 km/u en ontworpen voor zware industriële toepassingen: de B 260 RI Bp Pack zit-schrobzuigmachine met standaard accu en externe lader.
De zit-schrobzuigmachine B 260 RI Bp Pack is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste schoonmaakklussen in industriële omgevingen. Uitgerust met een grote 630 Ah natte accu, krachtige lader, ruime tank van 260 liter, tijdbesparende automatische vulfunctie, handmatig tankspoelsysteem, hulpbronnenbesparend reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE, werklamp en geïntegreerde zijborstel, overtuigt hij ook met een zeer uitgebreid assortiment standaarduitrusting. Dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie bespaart de nieuw ontwikkelde rolborstelkop R 120 tijdrovend handmatig vegen en vermindert tegelijkertijd het risico dat de zuigmond verstopt raakt. Ook de zuigmond is nieuw ontwikkeld en geoptimaliseerd qua luchtstroom en schittert in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines met uitstekende zuigresultaten. Een werkbreedte van 120 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een grote oppervlaktebewerking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van de toegepaste waterhoeveelheid in werking.
Kenmerken en voordelen
Nieuw ontwikkelde rolborstelkopSterk verbeterd veegresultaat en voorkomen van verstoppingen op de wisser. Rolwissels in seconden en zonder gereedschap. Zeer goede reinigingsresultaten.
10 km/u rijsnelheidMaakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk. Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten. Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.
Standaard met 2 turbinesUitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken. Slijtvaste Ec-turbines. Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.
Gelaste industriële vloerwisser
- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Robuuste parallellogrammontage met functie voor het vermijden van obstakels.
Met wasmiddeldoseersysteem "DOSE"
- Bespaart wasmiddel.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Het wasmiddel kan worden vervangen zonder de schoonwatertank te legen.
Innovatief KIK-systeem
- Grotere beveiliging tegen onjuiste bediening.
- Verlaging van servicekosten.
- Optimale aanpassing aan de individuele reinigingstaken zonder de gebruiker te overbelasten.
Groot kleurenscherm
- Duidelijke weergave van het huidige programma.
- Eenvoudigere bediening en kortere leertijden.
Rolborstelkop met geïntegreerde veegeenheid
- Tijdbesparend door geïntegreerd voorvegen van grof vuil.
Energiebesparende eco!efficiency-modus
- Verminderd stroomverbruik.
- 40% meer looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige ruimtes (dagschoonmaak, ziekenhuizen, hotels, etc.).
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (cm)
|120
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1420
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1420
|Werkbreedte afzuiging (cm)
|134
|Vers/vuilwatertank ( )
|260 / 260
|Vuilreservoir (l)
|32
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 12000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²)
|8400
|baterij type
|Onderhoudsarm
|accu (V/Ah)
|36 / 630
|batterijduur (u)
|max. 5
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 12
|rijsnelheid (km/u)
|max. 10
|hellingsgraad (%)
|max. 15
|Borstelsnelheid (tpm)
|1250
|Borstelcontactdruk (kg/g/cm²)
|150 / 168
|gangpad draaien breedte (cm)
|212
|Waterverbruik (l/min)
|max. 9
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|1840
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1448
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
- Doseerbus voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem
Uitvoering
- Automatisch vullen
- Reservoirspoelsysteem
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- KAN
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten
- Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks
- Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen