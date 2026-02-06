De zit-schrobzuigmachine B 260 RI Bp Pack is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste schoonmaakklussen in industriële omgevingen. Uitgerust met een grote 630 Ah natte accu, krachtige lader, ruime tank van 260 liter, tijdbesparende automatische vulfunctie, handmatig tankspoelsysteem, hulpbronnenbesparend reinigingsmiddeldoseersysteem DOSE, werklamp en geïntegreerde zijborstel, overtuigt hij ook met een zeer uitgebreid assortiment standaarduitrusting. Dankzij de geoptimaliseerde, geïntegreerde veegfunctie bespaart de nieuw ontwikkelde rolborstelkop R 120 tijdrovend handmatig vegen en vermindert tegelijkertijd het risico dat de zuigmond verstopt raakt. Ook de zuigmond is nieuw ontwikkeld en geoptimaliseerd qua luchtstroom en schittert in combinatie met de twee slijtvaste Ec-turbines met uitstekende zuigresultaten. Een werkbreedte van 120 centimeter en een rijsnelheid tot 10 km/u maken een grote oppervlaktebewerking in korte tijd mogelijk. Een stuurhoeksensor zorgt voor maximale veiligheid in bochten door de machine af te remmen als de snelheid te hoog is. Bij het nemen van bochten treedt een automatische optimalisatie van de toegepaste waterhoeveelheid in werking.