Schrobmachine B 300 R I Bp Pack + SB right
Milieuvriendelijk en efficiënt: de emissievrije B 300 RI BP met vers- en vuilwatertank van 300 l veegt en schrobt in één handeling. Inclusief accu en oplader.
De emissievrije zitcombi machine B 300 RI Bp is voorzien van een aan de rechterzijde gemonteerde zijborstel, waardoor de werkbreedte tot in totaal 1350 millimeter wordt vergroot. Het apparaat overtuigt vooral voor de basis- en onderhoudsreiniging van grote oppervlakken en de reiniging dicht bij de randen van muren en hoeken. Optioneel kan een tweede zijborstel achteraf worden gemonteerd. Twee grote walsborstels, een watertank van 300 liter en de brede, gebogen zuigbalk maken een oppervlaktebereik tot 14.000 m²/u mogelijk, evenals tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in slechts één handeling. Het verzamelde vuil, kan dan heel gemakkelijk en gemakkelijk worden afgevoerd door middel van een hoogledigingsysteem. Daarnaast is de B 300 RI Bp dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor het zware werk. De gepaarde KTL en poedercoating zorgen voor de beste weerstand tegen roest. Inclusief grote 36V/805Ah loodaccu.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerking
- Verdubbeld de productiviteit van mens en machine.
- Halvering van de werktijd.
- Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirs
- Comfortabel voor de gebruiker.
- Geen direct contact met vuil.
- Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machine
- Vergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter.
- Beschermt apparaat en object.
- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
Emissievrije batterijaandrijving
- Rustige schoonmaak.
- Beschermt de gezondheid en het milieu.
- Tot 40.000 m² op één acculading.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Werkbreedte borstels (mm)
|1045 - 1350
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 14000
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|10500
|accu (V/Ah)
|36 / 805
|batterijduur (u)
|circa 4
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 11
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Standaard dagrijverlichting
- Type zuiglippen: Linatex®
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Toepassingen
- Voor gebruik in de transport- en logistieke sector
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens