De emissievrije zitcombi machine B 300 RI Bp is voorzien van een aan de rechterzijde gemonteerde zijborstel, waardoor de werkbreedte tot in totaal 1350 millimeter wordt vergroot. Het apparaat overtuigt vooral voor de basis- en onderhoudsreiniging van grote oppervlakken en de reiniging dicht bij de randen van muren en hoeken. Optioneel kan een tweede zijborstel achteraf worden gemonteerd. Twee grote walsborstels, een watertank van 300 liter en de brede, gebogen zuigbalk maken een oppervlaktebereik tot 14.000 m²/u mogelijk, evenals tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in slechts één handeling. Het verzamelde vuil, kan dan heel gemakkelijk en gemakkelijk worden afgevoerd door middel van een hoogledigingsysteem. Daarnaast is de B 300 RI Bp dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor het zware werk. De gepaarde KTL en poedercoating zorgen voor de beste weerstand tegen roest. Inclusief grote 36V/805Ah loodaccu.