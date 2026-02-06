Schrobmachine B 300 R I LPG + SB right
De op vloeibaar gas aangedreven zitcombinatiemachine B 300 RI LPG heeft aan de rechterzijde een zijbezem, waardoor de werkbreedte wordt vergroot tot in totaal ca. 1350 mm.
Uitgerust met een aan de rechterzijde gemonteerde zijborstel, die de werkbreedte vergroot tot in totaal zo’n 1350 millimeter, overtuigt de milieuvriendelijke zitcombinatiemachine B 300 RI op vloeibaar gas, die op vloeibaar gas rijdt, voor basis- en onderhoudsreiniging van grote ruimtes. Dankzij de zijborstel, die verend is gemonteerd om botsingen te voorkomen en aan de rechterzijde van de machine is gemonteerd, kan er ook dichtbij de randen van muren en in hoeken worden gereinigd. Een extra grote rolborstel, een watertank van 300 liter en de brede en gebogen zuigbalk maken tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in één handeling mogelijk en een oppervlakteprestatie tot 16.550 m²/u. Het resulterende veeggoed kan vervolgens zeer eenvoudig en comfortabel voor de gebruiker worden afgevoerd door middel van lediging op hoog niveau. Daarnaast is de B 300 RI LPG dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor zwaardere toepassingen.
Kenmerken en voordelen
Schrobben en vegen in slechts één bewerkingVerdubbeld de productiviteit van mens en machine. Halvering van de werktijd. Vooraf vegen niet nodig.
Eenvoudige hooglediging van de vuilreservoirsComfortabel voor de gebruiker. Geen direct contact met vuil. Het legen van het vuilreservoir kan zittend gebeuren.
Zwenkbare zijbezems/zijschrobbers aan beide zijden van de machineVergroting van de werkbreedte tot 1755 millimeter. Maakt een oppervlakteprestatie van 16.000 m²/u mogelijk. Beschermt apparaat en object.
Hogere rijpositie
- Zeer goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Handig in gebruik.
Massief stalen frame
- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
Zuigbalk, gebogen
- Zeer goede opzuiging, ook in scherpe bochten.
Zuiniger, met een LPG-verbrandingsmotor.
- Lange, ononderbroken werkintervallen.
- Ook binnenshuis te gebruiken.
- Onafhankelijke reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|LPG
|Werkbreedte borstels (mm/ )
|1045 / 1400
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1755
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1440
|Vers/vuilwatertank (l)
|300 / 300
|Vuilreservoir (l)
|180
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|16550
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|12400
|baterij type
|Startaccu
|accu (V/Ah)
|12 / 80
|hellingsgraad (%)
|12
|Borstelsnelheid (tpm)
|460
|Borstelcontactdruk (kg)
|25 - 150
|Waterverbruik (l/min)
|max. 12
|geluidsniveau (dB(A))
|87
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|1794
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Verpakkingsinhoud
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalken, gebogen
- Zijbezem
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Twee-tank-systeem