Uitgerust met een aan de rechterzijde gemonteerde zijborstel, die de werkbreedte vergroot tot in totaal zo’n 1350 millimeter, overtuigt de milieuvriendelijke zitcombinatiemachine B 300 RI op vloeibaar gas, die op vloeibaar gas rijdt, voor basis- en onderhoudsreiniging van grote ruimtes. Dankzij de zijborstel, die verend is gemonteerd om botsingen te voorkomen en aan de rechterzijde van de machine is gemonteerd, kan er ook dichtbij de randen van muren en in hoeken worden gereinigd. Een extra grote rolborstel, een watertank van 300 liter en de brede en gebogen zuigbalk maken tijdbesparend en effectief vegen en schrobben in één handeling mogelijk en een oppervlakteprestatie tot 16.550 m²/u. Het resulterende veeggoed kan vervolgens zeer eenvoudig en comfortabel voor de gebruiker worden afgevoerd door middel van lediging op hoog niveau. Daarnaast is de B 300 RI LPG dankzij het solide stalen frame ook geschikt voor zwaardere toepassingen.