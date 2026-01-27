Nat/droog stofzuiger NT 22/1 Ap
Handige en tegelijkertijd extreem krachtige instap nat/droog stofzuiger. Door het lage gewicht is de NT 22/1 Ap bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik.
Klein, krachtig, betrouwbaar, extreem veelzijdig en vederlicht: zo overtuigt onze nat- en droogzuiger NT 22/1 Ap met lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in veel commerciële toepassingsgebieden. Stof, grof vuil en vloeistoffen is hij moeiteloos de baas dankzij de halfautomatische filterreiniging en het vochtbestendige PES-patroonfilter. De direct op de apparaatkop bevestigde zuigslangaansluiting maakt een maximale benutting van het containervolume mogelijk. Door de zeer compacte afmetingen en het lage gewicht kan het apparaat, dat ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk is, comfortabel en probleemloos vervoerd worden.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Halfautomatische filterreiniging ApDe halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.
Vochtongevoelig PES-patroonfilterEenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen. Uitwasbaar PES-filter.
Zuigslangaansluiting in de apparaatkop
- Maakt het mogelijk om de volledige inhoud van de opvangbak te benutten.
- Bespaar tijd doordat u de opvangbak minder vaak hoeft te legen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|22
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Ideale machine voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in diverse commerciële toepassingen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 22/1 Ap
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.