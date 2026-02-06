Nat/droog stofzuiger NT 22/1 Ap Te L
Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, reusachtig zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.
Ambachtslieden zullen deze kleine, gespierde man enorm waarderen. Onze nat- en droogzuiger NT 22/1 Ap Te heeft een stopcontact met automatische start voor elektrisch gereedschap, is zeer licht en kan daarom altijd gemakkelijk worden vervoerd en overtuigt ook door zijn sterke zuigkracht voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden. Of het nu gaat om stof, grof vuil of vloeistoffen: dankzij de halfautomatische filterreiniging en het vochtbestendige PES-patroonfilter doet hij zijn werk betrouwbaar en grondig. De in de apparaatkop geïntegreerde zuigslangaansluiting maakt een maximale benutting van het reservoirvolume mogelijk. Dit maakt de gebruiksvriendelijke en veelzijdige NT 22/1 Ap Te de ideale metgezel voor installatie- en renovatiewerkzaamheden, gebouwreiniging en vele andere commerciële toepassingen.
Kenmerken en voordelen
Laag gewicht en compacte afmetingenHet apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Halfautomatische filterreiniging ApOptimale filterreiniging met één druk op de knop. Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk. Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Vochtongevoelig PES-patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogzuigen. Het PES-patroonfilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaam: PES-patroonfilter is wasbaar.
Apparaataansluiting voor elektrisch gereedschap (met automatische start)
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|22
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Ideale machine voor lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden in diverse commerciële toepassingen.
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 22/1 Ap Te L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.