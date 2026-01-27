Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Ap L
Onze NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger uit de middenklasse die opvalt met zijn uitstekende zuigvermogen, hoogwaardige en duurzame componenten en zijn veelzijdige uitrustingsopties.
Onze NT 30/1 Ap L is een compacte, hoogwaardige stof-/waterzuiger uit de middenklasse met halfautomatische filterreiniging. De zuiger is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals het reinigen van voertuiginterieurs, het verwijderen van grof vuil en vloeistoffen, maar ook voor afzuiging bij machines en installaties. Hij maakt indruk met zijn uitstekende zuigvermogen en zeer efficiënte filterreiniging. Samen zorgen deze ervoor dat zelfs middelgrote hoeveelheden fijnstof worden verwijderd, ook zonder filterzak. Het apparaat is zeer eenvoudig te bedienen met een centrale draaischakelaar en onderscheidt zich met zijn lage gewicht en de slimme opbergmogelijkheden voor de compleet nieuw ontwikkelde toebehoren, zoals een vlakke bovenkant die extra bevestigingsmogelijkheden biedt en waarop een gereedschapskoffer kan worden geplaatst of bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.
Uitneembaar filterhuis
- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.
Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|11,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|15,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Vele toepassingsmogelijkheden, van het opzuigen van vloeistoffen tot het reinigen van voertuiginterieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Ap L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.