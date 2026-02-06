Nat/droog stofzuiger NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: krachtige stof-/waterzuiger uit de middenklasse met een 40-liter reservoir. Het apparaat imponeert met zijn uitzonderlijke zuigkracht, slimme toebehoren en duurzame componenten.
Hoogwaardige stof-/waterzuiger NT 40/1 Ap L met 40-liter reservoir en halfautomatische filterreiniging, die gecombineerd met het uitstekende zuigvermogen zelfs zonderb filterzak fijnstof kan verwijderen. Deze veelzijdige zuiger kan worden gebruikt voor het verwijderen van grof vuil en vloeistoffen, voor afzuiging bij machines en installaties, maar ook voor het reinigen van voertuiginterieurs. Verder zijn allerlei slimme opbergdetails voorzien voor de compleet nieuw ontwikkelde toebehoren. Zo is de bovenkant plat gehouden, waardoor het mogelijk is om er een gereedschapskoffer op te zetten die met speciale bevestigingsvoorzieningen ook kan worden vastgezet. De NT 40/1 Ap L is bovendien zeer eenvoudig te bedienen. Alle belangrijke functies kunnen direct worden geselecteerd en ingesteld met een centraal geplaatste draaischakelaar.
Kenmerken en voordelen
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer
- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.
Uitneembaar filterhuis
- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.
Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|16,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 630
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Vele toepassingsmogelijkheden, van het opzuigen van vloeistoffen tot het reinigen van voertuiginterieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 40/1 Ap L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.