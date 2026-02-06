Nat/droog stofzuiger NT 50/1 K
Dankzij de vuilwaterpomp en Geka-koppeling is de NT 50/1 K nat/droogzuiger ideaal voor het snel verwijderen van grote hoeveelheden vloeistoffen in de bouw- of industriële sector.
Op bouwterreinen of in de industrie: De NT 50/1 K nat-/droogzuiger van Kärcher is speciaal ontworpen om snel grote hoeveelheden water te verwijderen. Dankzij de krachtige afvoerpomp kan hij meer dan 300 liter vuil water per minuut verwerken, inclusief grof vuil tot een korrelgrootte van 20 millimeter. De standaard Geka koppeling zorgt voor compatibiliteit met dit veelgebruikte koppelingssysteem voor waterslangen. De turbine en afvoerpomp worden beschermd tegen beschadiging of verstopping door effectieve grofvuilfilters om te voorkomen dat kleine onderdelen, stenen, bladeren of resten van bouwmaterialen worden opgezogen. Metalen zwenkwielen op de robuuste 50-liter container en een traploos verstelbare duwbeugel zorgen voor een hoge mobiliteit en moeiteloos transport van de NT 50/1 K stofzuiger van het voertuig naar de werkplek en weer terug.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde vuilwaterpompVia de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.
Geïntegreerde grofvuilfilterkorf om de pomp te beschermenBeschermt de afvoerpomp tegen verstopping door stenen, bladeren of stukken hout.
Valse luchtaansluiting voor zuigkrachtregelingDe mof wordt tussen de slang en het spruitstuk gemonteerd. Maakt synchronisatie mogelijk van de wateropbrengst van de aanzuigunit en de pomp.
Afvoerslang
- De afvalwaterpomp verwijdert de meeste vloeistoffen die worden opgezogen.
- Voor het gemakkelijk afvoeren van overgebleven vloeistoffen.
Geïntegreerd grofvuilfilter om de turbine te beschermen
- Beschermt de turbine tegen beschadiging door grof vuil en kleine onderdelen.
Accessoires van hoge kwaliteit
- Oliebestendige zuigslang.
- Adv vloermondstuk.
- Traploos verstelbare duwbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar)
|273
|Containerinhoud (l)
|50
|Vermogen (W)
|1200
|Vermogen afvoerpomp (W)
|1100
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|28
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|32,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Oliebestendig
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Grofvuilfilter
- Duwbeugel
Uitvoering
- Afvoerslang
- Geïntegreerde pomp
- Beschermingsklasse: I
Videos
Toepassingen
- Bouwplaatsen
- industrie
Accessoires
Reserveonderdelen NT 50/1 K
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.