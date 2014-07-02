Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc
De NT 70-serie van Kärcher biedt krachtige stof-/waterzuigers met tot drie motoren. Ideaal voor nat vuil en grof vuil, met hoge zuigkracht en topkwaliteit voor een lage prijs.
De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal 3 motoren. Een complete serie modellen die echt tot zijn recht komt bij natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil. Krachtige zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit tegen een gunstige prijs.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoiresIn de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Ergonomische duwstangDankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Kantelbaar onderstelSnel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.
Ergonomisch gevormde handgreep
- De ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, vergemakkelijkt het gebruik in veel situaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|3 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|70
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 3600
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|83
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|29,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|35,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|510 x 645 x 990
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Kantelbaar onderstel
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Uitvoering
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 70/3 Me Tc
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.