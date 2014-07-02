Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc

De NT 70-serie van Kärcher biedt krachtige stof-/waterzuigers met tot drie motoren. Ideaal voor nat vuil en grof vuil, met hoge zuigkracht en topkwaliteit voor een lage prijs.

De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal 3 motoren. Een complete serie modellen die echt tot zijn recht komt bij natte toepassingen en bij het opzuigen van grof vuil. Krachtige zuigkracht en bewezen Kärcher-kwaliteit tegen een gunstige prijs.

Kenmerken en voordelen
Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc: Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc: Ergonomische duwstang
Ergonomische duwstang
Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc: Kantelbaar onderstel
Kantelbaar onderstel
Snel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.
Ergonomisch gevormde handgreep
  • De ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, vergemakkelijkt het gebruik in veel situaties.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s) 3 x 74
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Containerinhoud (l) 70
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Vermogen (W) max. 3600
Standaard nominale diameter: ( ) ID 40
Kabellengte (m) 10
geluidsniveau (dB(A)) 83
Kleur Zilver
Gewicht zonder accessoires (kg) 29,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 35,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 510 x 645 x 990

Verpakkingsinhoud

  • Lengte van de zuigslang: 4 m
  • verdeelstuk: Kunststof
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
  • Kantelbaar onderstel
  • Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
  • Spleetmondstuk
  • Patroonfilter: Papier
  • Afvoerslang
  • Roestvrij stalen reservoir
  • Duwbeugel

Uitvoering

  • Beschermingsklasse: II
  • Zwenkwiel met rem
Nat/droog stofzuiger NT 70/3 Me Tc
Toepassingen
  • Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 70/3 Me Tc 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.