Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact L
Robuuste, duurzame onderdelen en grote zuigkracht: Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L met innovatief filterreinigingssysteem Tact en 30-liter reservoir met bumper en metalen zwenkwielen.
Voor een effectieve en snelle reiniging van machines, voertuigen, werkplaatsen en bouwplaatsen: de Kärcher nat- en droogzuiger NT 30/1 Tact is een universeel apparaat voor professionele gebruikers uit de meest uiteenlopende branches. Dankzij het automatische filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakvouwfilter overtuigt de compacte allesstofzuiger door het stofvrij verwijderen van grote hoeveelheden fijnstof bij lange werkintervallen. Vuil en vloeistoffen worden betrouwbaar opgevangen in een robuuste 30 liter container met stootrand en stevige metalen zwenkwielen. De eenvoudige bediening en de gemakkelijke bediening van het apparaat dankzij de nieuwe, centrale draaischakelaar maken het werk veel gemakkelijker. Het apparaat is volledig uitgerust met nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde accessoires, die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in de geïntegreerde zuigslang en accessoirehouder. Dankzij rubberen oppervlakken en sjormogelijkheden kunnen gereedschappen en dozen zodanig op de platte apparaatkop worden geplaatst dat ze niet kunnen verschuiven of zelfs maar kunnen worden vastgezet.
Kenmerken en voordelen
Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielenZeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet. Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.
Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoerVoor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters. Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.
Uitneembaar filterhuisMet het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst. Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.
Centrale draaischakelaar
- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.
Automatische filterreiniging Tact
- Zorgt voor een consistent hoge zuigkracht en filterprestatie.
- Automatische reiniging van het filter met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.