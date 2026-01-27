Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact Te L
De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.
Dagelijks zwaar werk in de bouw en op werkplaatsen stellen hoge eisen aan mens en apparatuur. Onze stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact Te L voldoet perfect aan deze eisen. De compacte expert voor fijnstof is met het stabiele 30-liter reservoir met robuuste metalen zwenkwielen en het beproefde filterreinigingssysteem Tact uitermate geschikt voor lang achtereen grote volumes fijnstof opzuigen onder zeer zware omstandigheden. Daarnaast draagt ook het vochtbestendige PES-vlakfilter bij aan een stofvrije werkomgeving. Gebruikers in de werkplaats waarderen de eenvoudige bediening en gemakkelijke keuze van het zuigprogramma met een nieuw ontwikkelde draaischakelaar en de traploze regeling van het toerental. Het apparaat wordt compleet geleverd met de nieuw ontwikkelde en sterk verbeterde toebehoren die gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde compartiment voor zuigslang en toebehoren. Het stopcontact met automatische in-/uitschakelfunctie maakt werken met elektrisch gereedschap veel eenvoudiger.
Kenmerken en voordelen
Tact automatisch filterreinigingssysteemZorgt voor een consistent hoge zuigkracht en filterprestatie. Automatische reiniging van het filter met krachtige luchtstoten. Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.
Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstukMaakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk. Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring. Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaarHet elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger. Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar. Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.
- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|18
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact Te L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.