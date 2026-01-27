Nat/droog stofzuiger NT 40/1 Tact Te L
Compact en eenvoudig te transporteren: stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L met filterreinigingssysteem Tact en 40-liter reservoir met bumper voor lang ononderbroken zuigen.
Onze stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L is ideaal voor iedereen die een reservoir met groot volume even belangrijk vindt als grote mobiliteit. Het robuuste, 40 liter grote reservoir dat zonder problemen alle soorten stof en vuil alsook vloeistoffen opneemt, is bovendien uitgerust met een bumper en duurzame metalen zwenkwielen. Lang, ononderbroken werken is zodoende altijd mogelijk. Daarvoor zorgen niet op de laatste plaats het uitstekende filterreinigingssysteem Tact en het vochtbestendige PES-vlakfilter. De nieuwe centrale draaischakelaar voor keuze van het zuigprogramma, een traploze regeling van het toerental en het geïntegreerde stopcontact voor elektrisch gereedschap staan garant voor een comfortabele bediening. Het compacte formaat van het apparaat maakt gebruik en vervoer eenvoudig. Daarnaast is een ergonomische duwbeugel die snel kan worden gemonteerd en gedemonteerd, als optieverkrijgbaar. In een productiehal, werkplaats of de bouw: alle gebruikers profiteren van de omvangrijke en nieuw ontwikkelde set meegeleverde toebehoren die direct in of op het apparaat kunnen worden opgeborgen of bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Zuigslangaansluiting in de apparaatkopDe slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk. Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.
Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsboxOp het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden. De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.
Duwbeugel optioneelVoor het gemakkelijk transporteren naar de plaats van gebruik kan de optionele duwbeugel snel en eenvoudig gemonteerd worden.
Vochtbestendige PES-vlakfilter
- Het PES-vlakflter uit de stofklasse M heeft een afscheidingsgraad van 99,9 procent.
- Voor nat- of drooggebruik: het is niet nodig de PES-filter te verwisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 655
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 40/1 Tact Te L
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.