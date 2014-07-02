Nat/droog stofzuiger NT 65/2 Tact² Tc
Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. Modellen met een kantelbaar onderstel bieden vooral voordelen voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil in de industrie.
Kärcher stelt de Tact² voor – zijn nieuwe topmodel van een professionele stof- en waterzuiger. Deze uitbreiding van de populaire reeks met Tact-systeem biedt de hoogste productiviteit ooit, dankzij zijn volautomatische filterreiniging. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht en dankzij de langere levensduur van het filter hoeft u het filter zelden nog te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijn stof opzuigen, maar ook vuil, puin en water aankunnen. Dankzij de verschillende opties in deze reeks stofzuigers vormen deze apparaten de ideale oplossing, ongeacht de toepassing en overal waar een constant hoge zuigkracht nodig is – zowel op bouwplaatsen, in de voedingsmiddelenindustrie, in de automobielsector als de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendelingZodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.
Alles bij de handGemakkelijk door twee personen te dragen om het reservoir te legen.
Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmondenToebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk. Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).
Afvoerslang voor het legen van vloeistoffen.
- Deksel blijft goed gesloten totdat de inhoud is afgetapt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|27,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|35,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|685 x 560 x 905
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Kantelbaar onderstel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen NT 65/2 Tact² Tc
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.