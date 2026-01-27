Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Tact Te M
De stof-/waterzuiger verwijdert veilig en betrouwbaar respirabel fijnstof van stofklasse M. Met reservoir van 30 liter, Tact sensorgestuurde filterreiniging en ACD-certificering.
Op bouwplaatsen en in werkplaatsen worden elke dag gevaarlijke, soms inadembare fijne stofdeeltjes van allerlei aard geproduceerd. Dankzij het sensorgestuurde Tact-filterreinigingssysteem verwijdert onze compacte NT 30/1 Tact Te M ACD nat/droogzuiger ongekend grote hoeveelheden fijnstof - met een gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Het apparaat is gecertificeerd volgens de nieuwe ACD-norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) in overeenstemming met IEC 60335-2-69:2021 en is goedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. De zuigkracht wordt continu bewaakt door sensoren en de filterreiniging wordt indien nodig geregeld. Voor direct afzuigen op elektrisch gereedschap biedt het een geïntegreerd stopcontact met automatische opstart en een compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires. Stof dat zich al op de vloer of machines heeft afgezet, kan moeiteloos en volledig worden opgezogen in de robuuste 30-liter container met metalen wielen en bumper met behulp van de accessoires die veilig op het apparaat zijn opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Sensorgestuurde filterreiniging TactGarandeert de hoogste zuigkracht en filterprestaties. Optimale, vraaggestuurde filterreinigingsfrequentie. Minimale geluidsemissie.
Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procentBescherming van de gezondheid tegen inadembare fijne stofdeeltjes. Getest volgens stofklasse M.
ACD-certificeringGoedgekeurd voor het opzuigen van brandbaar stof. Gecertificeerd volgens IEC 60335-2-69:2021. Verhoogde gebruikersveiligheid.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Dissipatie van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.
Filtratie van koellucht
- Verlengt de levensduur van de turbine.
Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- 99,9% filtratie-efficiëntie.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Plat geplooid filter Nat & Droog
- Gecertificeerd voor stofklasse M. Efficiëntie stofafscheiding: 99,9%.
- PES vezelmateriaal met PTFE coating: rotbestendig en vochtbestendig.
- Ideaal voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
Gereedschapshoes voor elektrisch gereedschap
- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Containerinhoud (l)
|30
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|69
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|19,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- PE-plastic zak voor stofvrije afvoer: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging: Sensorgestuurde, behoeftegerichte filterreiniging Tact
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Kunststof
Videos
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse M voor alle fijnstoftoepassingen
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
- Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof volgens ACD-norm IEC 60335-2-69:2021 (Apparaat voor het opzuigen van brandbaar stof)
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Tact Te M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.