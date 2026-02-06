Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Me Ec H Z22
De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger in stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in zone 22.
De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd volgens de EU-brede ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke en gerenommeerde testinstituut IBExU voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse H in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 22. De krachtige, borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5.000 uur. De explosieveilige nat-/droogzuiger heeft een volledig geaard ontwerp en de bijbehorende elektrisch geleidende accessoires voorkomen elektrostatische ontlading. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen gemakkelijk uit de gevarenzone worden verwijderd. Een veiligheidsfilterset zorgt voor een veilige afvoer van het opgezogen materiaal. Meegeleverd bij de NT 75/1 Me Ec H Z22: Vlak vouwfilter Safety van stofklasse H, dat dankzij de speciale PTFE-coating bijzonder bestendig en duurzaam is en bovendien een stofretentie van 99,995 % garandeert.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)Maximale veiligheid voor de gebruiker in gevaarlijke zones Zone 22. Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijk stof van stofklasse H.
Borstelloze EC-motorHoge slijtvastheid en lange levensduur (5.000 uur).
Antistatisch systeemGeïntegreerd antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.
Vlakfilter Veiligheid
- Gegarandeerde stofopname van 99,995%.
- Bijzonder resistent en duurzaam dankzij PTFE-coating.
- Goedgekeurd voor het opzuigen van gevaarlijk stof van stofklasse H.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|61
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Containerinhoud (l)
|75
|Vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|25,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|31,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Verpakkingsinhoud
- veiligheidsfilterzak: 1 Stuk(s)
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Roestvrij stalen reservoir
- Vlakfilter: Glasvezel
- Duwbeugel
Uitvoering
- Antistatisch systeem
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Stofklasse: H
- Materiaal reservoir: Roestvrij staal (RVS)
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor gebruik in explosiegevaarlijke zones 22
- Veiligheidsstofzuiger van stofklasse H voor het veilig verwijderen van schadelijk en kankerverwekkend stof
