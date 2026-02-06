Nat/droog stofzuiger NT 75/1 Me Ec M Z22
De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger in stofklasse M is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU) voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in zone 22.
De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidsstofzuiger is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-brede bindende ATEX-richtlijn 2014/34/EU door het onafhankelijke, gerenommeerde testinstituut IBExU en is geschikt voor het verwijderen van brandbare en andere stoffen van stofklasse M in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 22. De borstelloze EC-motor garandeert een levensduur van 5.000 uur. Het volledig geaarde ontwerp en de bijbehorende geleidende accessoires voorkomen effectief elektrostatische ontladingen. Dankzij het roestvrijstalen reservoir van 75 liter en het robuuste chassis met verstelbare duwbeugel kunnen grote hoeveelheden stof, grof vuil of vloeistoffen gemakkelijk uit de gevarenzone worden verwijderd en vervolgens veilig worden afgevoerd. De NT 75/1 Me Ec M Z22 is uitgerust met het vlakfilter Wet & Dry van stofklasse M, dat een stofretentie van 99,9 procent garandeert en ook geschikt is voor het opzuigen van vloeistoffen. Indien nodig is de nat/droog stofzuiger ook geschikt en goedgekeurd voor gebruik zonder filterzak of afvalzak - het optioneel verkrijgbare "Wood" patroonfilter, dat speciaal werd ontwikkeld voor het opzuigen van vezelig stof zonder filterzak, is ook geschikt.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)Maximale veiligheid voor de gebruiker in gevaarlijke zones Zone 22. Geschikt voor het verwijderen van stof van stofklasse M.
Borstelloze EC-motorHoge slijtvastheid en lange levensduur (5.000 uur).
Antistatisch systeemGeïntegreerd antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.
Plat geplooid filter Nat & Droog
- Het PES-vlakflter uit de stofklasse M heeft een afscheidingsgraad van 99,9 procent.
- Filter gemaakt van vochtbestendig PES-materiaal.
- Goedgekeurd voor het opzuigen van stof van stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|61
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Containerinhoud (l)
|75
|Vermogen (W)
|max. 1000
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|Kabelmateriaal
|Rubber
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|25,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|31,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Roestvrij stalen reservoir
- Vlakfilter: PES met PTFE-coating
- Duwbeugel
Uitvoering
- Antistatisch systeem
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
- Stofklasse: M
- Materiaal reservoir: Roestvrij staal (RVS)
Toepassingen
- Veiligheidsstofzuiger voor gebruik in explosiegevaarlijke zones 22
- Gecertificeerd voor stofklasse M en L
