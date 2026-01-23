Elektrische bezem EB 30/1
Inmiddels heeft Kärcher de eerste batterijgevoede elektrische bezem voor professionele gebruikers, de EB 30/1 Li-Ion, op de markt gebracht. Het nieuw ontwikkelde apparaat heeft een eenvoudig verwisselbare rolborstel en een eenvoudig uitneembare vuilcontainer, waardoor het een bezem en stoffer in één is. Het maakt een snelle, stille "(56 dB [A])" en betrouwbare reiniging van vervuilde gebieden op harde vloeren en vloerbedekking mogelijk tijdens kantooruren.
De draadloze elektrische bezem EB 30/1 van Kärcher verwijdert los vuil dicht bij de rand tot een afstand van slechts 2 millimeter en kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld met de voetschakelaar. Dankzij de in hoogte verstelbare telescoopsteel met handgreep kan hij ergonomisch worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Bovendien kan hij dankzij het geïntegreerde cardangewricht eenvoudig in alle richtingen worden verplaatst en tijdens werkpauzes eenvoudig in verticale stand worden vergrendeld. Bovendien maakt het vlakke ontwerp (slechts 9 cm) ook een probleemloze reiniging onder radiatoren en meubels mogelijk. De krachtige lithium-ionbatterij biedt een looptijd van ongeveer 40 minuten bij het reinigen van tapijtvloeren en de reinigingstijd wordt verlengd tot ongeveer 50 minuten op harde vloeren. En last but not least zorgt de meegeleverde snellader voor bijzonder snelle oplaadtijden van minder dan 2 uur.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk batterijen vervangenDe krachtige Li-Ion-batterij kan met een handomdraai worden verwijderd en vervangen.
Gereedschapsloze borstelvervangingDe walsborstel kan zonder gereedschap verwijderd en daardoor eenvoudig gereinigd worden.
SnelladerKorte oplaadtijd, lang gebruik: laadt batterijen volledig op in minder dan 2 uur.
Vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd
- Snel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met het vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (mm)
|300
|Containerinhoud (l)
|1
|geluidsniveau (dB(A))
|56
|Laadstroom (A)
|1,8
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|7,2
|Accucapaciteit
|(2,5 Ah)
|Batterijduur op harde vloeren (min)
|51
|Batterijduur op tapijten (min)
|41
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 7,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Snellader BC 1/1.8
- Walsborstel, standaard
- Telescopische steel met handgreep, in hoogte verstelbaar
- Afvalcontainer
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen EB 30/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.