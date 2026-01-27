Stofzuiger T 11/1 Classic
Laag gewicht, hoge zuigkracht, zeer robuust: onze T 11/1 Classic-stofzuiger combineert belangrijke eisen van professionele gebruikers in een aantrekkelijk geprijsde, compacte stofzuiger.
Veelzijdig en gemakkelijk te vervoeren dankzij het lage gewicht van 3,8 kilogram, onze T 11/1 Classic-stofzuiger is de ideale keuze voor professionele gebruikers die vaak van locatie wisselen. Uitgerust met een royale tankinhoud van 11 liter, genereert het compacte instapmodel een vacuüm van 235 mbar / 23,5 kpa uit 850 watt vermogen, waardoor uitstekende zuigresultaten in een kortere tijd worden gegarandeerd. De stofzuiger werkt zo stil met slechts 61 dB (A) dat niet alleen de gebruiker gespaard wordt, maar ook op elk moment van de dag kan worden gebruikt in geluidsgevoelige ruimtes zoals in ziekenhuizen of hotels. Een ergonomisch gevormde zuigbocht garandeert langdurig en moeiteloos gebruik, zelfs stofzuigen op trappen gaat moeiteloos dankzij de geïntegreerde handgreep. De robuuste constructie van de T 11/1 Classic zorgt niet alleen voor een lange levensduur, de rondomlopende bumper voorkomt ook dat het apparaat kantelt. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen handig op de stofzuiger worden opgeborgen, een vliesfilterzak wordt meegeleverd. Op aanvraag is ook een HEPA-14 filter verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
Zeer laag werkgeluid van 61 dB(A)Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts. Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.
Kabel haakHet netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport. Handig opbergen van de kabel.
Duurzaam en robuust apparaatontwerp
- Gemakkelijk en handig te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
- Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Kabel haak
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.