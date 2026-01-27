Stofzuiger T 11/1 Classic HEPA
Hygiënisch en zuinig: onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger scoort met een hoge zuigkracht, HEPA 14-filter, laag gewicht en een zeer goede prijs-prestatieverhouding.
Dankzij het standaard gemonteerde HEPA-14-filter met een filtratie- en afscheidingspercentage van 99,995 procent voldoet onze T 11/1 Classic HEPA-stofzuiger ook aan de veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes zoals dokterspraktijken of ziekenhuizen. Het filter vangt zelfs kleine deeltjes zoals virussen, aërosolen en ziektekiemen in het bereik van enkele micrometers en is gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822: 2019. De robuuste, zeer duurzame en daarmee uiterst efficiënte stofzuiger genereert een vacuüm van 235 mbar / 23,5 kpa uit 850 watt vermogen en garandeert daarmee uitstekende zuigresultaten met een zeer laag geluidsniveau van slechts 61 dB (A). Dit betekent dat hij op elk moment van de dag kan worden gebruikt, ook waar geluidsoverlast moet worden vermeden. Met een containervolume van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een praktische draaggreep en de ergonomisch gevormde zuigbocht is de stabiele T 11/1 Classic HEPA zeer compact, gemakkelijk te vervoeren en maakt langdurig moeiteloos werken mogelijk. Accessoires zoals zuigbuis en vloermondstuk kunnen handig op de stofzuiger worden opgeborgen, een vliesfilterzak wordt meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Een hoge mate van filtratie en afscheiding van 99,995% houdt de kleinste deeltjes tegen. Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
Zeer laag werkgeluid van 61 dB(A)Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts. Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.
Duurzaam en robuust apparaatontwerp
- Gemakkelijk en handig te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
- Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Kabel haak
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
- gezondheidszorg
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 Classic HEPA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.