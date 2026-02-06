Stofzuiger T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Duurzaam en hygiënisch: de stofzuiger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast bestaat voor 60% uit recyclaat*, bespaart dus grondstoffen en overtuigt met een hoge zuigkracht en een HEPA 14-filter.
Onze T 11/1 Classic HEPA Re!Plast stofzuiger staat voor duurzaamheid, hygiëne, maximale zuigkracht en duurzaamheid. Gemaakt van 60 procent recyclaat*, wordt de energie die nodig is voor de productie ervan aanzienlijk verminderd en wordt het gebruik van waardevolle grondstoffen geminimaliseerd. Dankzij het standaard HEPA 14-filter, gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019, met een filtratie- en afscheidingsrendement van 99,995%, voldoet de T 11/1 Classic HEPA Re!Plast ook aan de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Zelfs de kleinste deeltjes zoals virussen, aerosolen en ziektekiemen in het bereik van enkele micrometers worden betrouwbaar vastgehouden. De stofzuiger genereert met een vermogen van 850 watt een vacuüm van 235 mbar/23,5 kpa en maakt zo een maximale zuigkracht mogelijk bij een laag werkgeluid van slechts 61 dB(A) - ideaal voor geluidsgevoelige locaties. Met een reservoirinhoud van 11 liter, een gewicht van slechts 4,2 kilogram, een draaggreep en een ergonomische buiging kunt u met de niet-kiepbare, compacte stofzuiger langdurig onvermoeibaar doorwerken en is hij gemakkelijk te vervoeren. Accessoires zoals de zuigbuis en het vloermondstuk kunnen eenvoudig op de stofzuiger worden opgeborgen. Een vliesfilterzak is inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaalProduceren met verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Door het gebruik van gerecycled materiaal wordt de hoeveelheid CO₂-uitstoot verminderd. Innovatief, duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Een hoge mate van filtratie en afscheiding van 99,995% houdt de kleinste deeltjes tegen. Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
Zeer laag werkgeluid van 61 dB(A)
- Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Veilig en comfortabel transporteren van het apparaat inclusief accessoires.
- Snel en veilig opbergen van het netsnoer aan de kabelhaak.
- Eenvoudige en praktische parkeerpositie van de vloerzuigmond op de stofzuiger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabel haak
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
- gezondheidszorg
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.