Veeg-/zuigmachine KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Achterloop-veegmachine KM 85/50 W Bp Pack standaard uitgerust met accu en lader voor een grote oppervlaktedekking. Met oscillerende rolborstel en groot filteroppervlak.
De compact ontworpen industriële veegmachine KM 85/50 W Bp Pack maakt indruk met een uitstekende fabrieksuitrusting. Zo wordt de machine standaard geleverd met schijfrem, accu en oplader. Het grote vlakfilter met zeer effectieve reiniging door middel van een dubbele schraper maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl de pendelvormige roterende borstel uitstekende reinigingsresultaten mogelijk maakt, zelfs bij ongunstige bodemgesteldheid en grote hoeveelheden vuil. Over het algemeen profiteren gebruikers van het zeer comfortabele en intuïtieve bedieningsconcept met vooruit- en achteruitrijden door simpelweg aan de duwbeugel te duwen of te trekken, evenals handige details zoals de Kärcher Home-Base om ander schoonmaakgereedschap mee te nemen. De robuuste machine met uitwijkende zijborstel en dubbelwandig frame is ideaal voor zware klussen. De eenvoudige, gereedschapsloze vervanging van de hoofdborstel en filter en de hoge oppervlakteprestaties tot 4725 m² / h (met optionele linker zijborstel) voldoen aan de hoge eisen in de industriële omgeving.
Kenmerken en voordelen
Voor- en achteruit rijden via de duwbeugelIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Maximale wendbaarheid van de machine. Standaard schijfrem voor altijd veilig remmen.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrolUitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren. Geen slijtageaanpassing nodig. Efficiënte en snelle reiniging.
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenStabiel, dubbelwandig draaiframe. Ontwijkende zijborstel voorkomt beschadigingen. Grote wielen voor meer gebruiksgemak.
Krachtig filtersysteem
- Groot vlakfilter met in totaal 2,3 m² filteroppervlak.
- Wasbaar polyesterfilter.
- Uitstekende reiniging door dubbele schraper en horizontale inbouwpositie.
Zonder gereedschap wisselen van hoofdborstel en filter Tool
- Snel en gemakkelijk wisselen tijdens het dragen.
- Snelle controle van de hoofdbezem met omwikkelde linten of folies.
- Filtertoegang via de schone kant, zonder contact met stof en vuil.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Zeer geschikt voor krappe ruimtes en in geblokkeerde ruimtes.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Veelzijdige, praktische aansluiting om extra schoonmaakspullen mee te nemen.
- Voor het gemakkelijk dragen van bijvoorbeeld grofvuiltangen, bezems of vodden.
- Opbergruimte voor kleinere gebruiksvoorwerpen.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdborstel en zijborstel kunnen elk gemakkelijk met een hendel worden in- en uitgeschakeld.
- Comfortabel vooruit en achteruit rijden met behulp van de duwbeugel.
- Zuigstroomregeling voor het vegen van natte oppervlakken.
Grote trechter
- Absorbeert grote hoeveelheden vuil en maakt zo lange werkopdrachten mogelijk.
- Eenvoudig verwijderen en veilig legen van het vuil.
- Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Inclusief batterij en oplader
- Duurzame, krachtige batterij voor langdurig gebruik.
- Stil en emissievrij werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|drijfveer
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 912
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3825
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1050
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|222,9
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|227
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|233,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Verpakkingsinhoud
- Vlakfilter: Van polyester
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Pendelende hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Krachtige aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezem kan omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw