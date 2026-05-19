Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI D
De KM 130/300 R I industriële veegmachine combineert een robuuste constructie, bedieningsgemak en krachtige veegprestaties – ideaal voor grote hoeveelheden vuil en veeleisende toepassingen.
Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij hoge vuil- en stofbelasting: de industriële veegmachine KM 130/300 R I van Kärcher. De grote veegcontainer en krachtige dieselmotor maken zelfs de meest uitgebreide reinigingstoepassingen mogelijk, terwijl het robuuste en beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening perfect geschikt zijn voor de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Standaard uitgerust met een krachtig pocketfiltersysteem en optionele snelheidsregeling voor de zijborstel voor optimale geleiding van het veegmateriaal naar de veegrol en minimale stofverspreiding, zorgt de KM 130/300 R I voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid beschikt de machine ook over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken, een USB-oplaadpoort en led-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Lekvrije massief rubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingslampje zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Er zijn ook verschillende aanbouwsets verkrijgbaar om de machine aan te passen aan specifieke reinigingstaken of om de veiligheid verder te verhogen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via de hendel. LED-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Comfortabele bediening met één pedaal en vooruit- en achteruitschakelaar.
Hydraulische hoogkiepfunctieEenvoudig, contactloos en veilig legen van veeggoed. Moeiteloze hoogkiepfunctie tot een hoogte van 1,40 m.
Optionele snelheidsregeling voor zijborstelsOptimale toevoer van veeggoed naar de veegrol. Vermindert effectief de stofwerveling tijdens het vegen. Verlaagt de stofbelasting voor de bestuurder aanzienlijk.
Gebruiksvriendelijke ergonomie
- Comfortabele stoel, instelbaar op de lengte van de bestuurder.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Aangename werkomgeving dankzij gemakkelijke toegang tot de bedieningselementen.
Groot filter
- Het grote filteroppervlak maakt stofvrij vegen mogelijk. Comfortabele filterreiniging via een vibratiemotor.
- Zeer onderhoudsarm, wat tijd en geld bespaart.
Volledig hydraulisch aandrijfsysteem, evenals aandrijving van hoofdborstel en zijborstel
- Slijtagevrije aandrijftechnologie.
- Bijzonder duurzaam, zelfs in zware werkomstandigheden.
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
Uitstekend onderhoudbaar
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
- Maakt wendbaar gebruik mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.
Hydraulische achterwielaandrijving met massief rubberen banden
- Lekvrije massieve rubberen banden, bestand tegen scherpe voorwerpen.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof stof
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|4-taktmotor
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Aandrijving - vermogen (kW)
|15,8
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|13000
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Vuilreservoir (l)
|300
|hellingsgraad (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|10
|Filteroppervlak (m²)
|7,8
|Laadcapaciteit (kg)
|477
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|970
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|970
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|970
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Verpakkingsinhoud
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwplaatsen
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking