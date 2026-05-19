Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik bij hoge vuil- en stofbelasting: de industriële veegmachine KM 130/300 R I van Kärcher. De grote veegcontainer en krachtige dieselmotor maken zelfs de meest uitgebreide reinigingstoepassingen mogelijk, terwijl het robuuste en beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening perfect geschikt zijn voor de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Standaard uitgerust met een krachtig pocketfiltersysteem en optionele snelheidsregeling voor de zijborstel voor optimale geleiding van het veegmateriaal naar de veegrol en minimale stofverspreiding, zorgt de KM 130/300 R I voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid beschikt de machine ook over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken, een USB-oplaadpoort en led-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Lekvrije massief rubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingslampje zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Er zijn ook verschillende aanbouwsets verkrijgbaar om de machine aan te passen aan specifieke reinigingstaken of om de veiligheid verder te verhogen.