Robuust, duurzaam en ideaal voor gebruik in ruimtes met veel vuil en stof, zowel buiten als in goed geventileerde binnenruimtes: de Kärcher KM 130/300 R I LPG industriële veegmachine. De grote veegcontainer en krachtige LPG-motor maken zelfs de meest uitgebreide reinigingstoepassingen mogelijk, terwijl het robuuste en beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening perfect zijn afgestemd op de zware omstandigheden van een industriële omgeving. Uitgerust met het krachtige standaard pocketfiltersysteem en de optionele snelheidsregeling voor zijborstels voor optimale geleiding van het veegmateriaal naar de veegrol met minimale stofverspreiding, zorgt de KM 130/300 R I LPG voor vrijwel stofvrij vegen, zelfs in zeer stoffige omgevingen. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid beschikt de machine ook over een comfortabele stoel, praktische opbergvakken en led-indicatielampjes voor de bedrijfsstatus. Lekvrije massief rubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingslampje zorgen voor veiligheid in de directe werkomgeving. Extra verkrijgbare aanbouwsets verhogen de veiligheid verder en maken de machine tot een echte schoonmaakspecialist.