Het instapmodel KM 85/50 R Bp Pack maakt indruk met de uitstekende uitrusting voor een zit-veegzuigmachine in deze prijsklasse. Accu en oplader zijn net zo standaard als de uitwijkende zijbezem met toerentalregeling, het grote stoffilter voor stofvrij werken of de van buiten zichtbare indicatie van de slijtage van de hoofdbezem. De zeer compacte bouwwijze maakt de machine zeer wendbaar en daardoor zeer geschikt als de ruimte beperkt is of volstaat met meubilair. Andere goede zijden zijn de hoge oppervlakteprestatie binnen en buiten en de uitzonderlijk eenvoudige bediening. Onderhoud zoals het vervangen van de hoofdveegwals, kan zonder gereedschap worden uitgevoerd. De pendelend opgehangen wals hoeft nooit te worden bijgesteld en verwijdert vuil toch restloos, ook bij oneffenheden. De kap van de machine kan wijd open zodat ook de inwendige onderdelen makkelijk zonder gereedschap bereikbaar zijn. De operator reinigt het stoffilter comfortabel vanuit zijn of haar stoel. Handig is ook het geïntegreerde Home-Base-systeem waarin extra hulpmiddelen kunnen worden meegenomen.