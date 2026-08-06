Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack
De wendbare KM 85/50 R zit-veegzuigmachine is standaard uitgerust met een accu en lader en maakt indruk met zijn hoge oppervlakteprestaties. Eenvoudig te bedienen, compact instapmodel.
Het instapmodel KM 85/50 R Bp Pack maakt indruk met de uitstekende uitrusting voor een zit-veegzuigmachine in deze prijsklasse. Accu en oplader zijn net zo standaard als de uitwijkende zijbezem met toerentalregeling, het grote stoffilter voor stofvrij werken of de van buiten zichtbare indicatie van de slijtage van de hoofdbezem. De zeer compacte bouwwijze maakt de machine zeer wendbaar en daardoor zeer geschikt als de ruimte beperkt is of volstaat met meubilair. Andere goede zijden zijn de hoge oppervlakteprestatie binnen en buiten en de uitzonderlijk eenvoudige bediening. Onderhoud zoals het vervangen van de hoofdveegwals, kan zonder gereedschap worden uitgevoerd. De pendelend opgehangen wals hoeft nooit te worden bijgesteld en verwijdert vuil toch restloos, ook bij oneffenheden. De kap van de machine kan wijd open zodat ook de inwendige onderdelen makkelijk zonder gereedschap bereikbaar zijn. De operator reinigt het stoffilter comfortabel vanuit zijn of haar stoel. Handig is ook het geïntegreerde Home-Base-systeem waarin extra hulpmiddelen kunnen worden meegenomen.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In hoogte verstelbaar stuurwiel.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van omsteltijd.
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdbezem en zijbezem kunnen gemakkelijk met een voetpedaal in- en uitgeschakeld worden.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Zuigstroomregeling voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|5100
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|115
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|218
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|230
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|220
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Uitstekend geschikt voor het reinigen van productie-, magazijn- en kleinere logistiekhallen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook voor kleinere objecten zoals (kleine) technische bedrijven, schoolpleinen, tankstations of autodealers