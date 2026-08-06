Compact, uitstekend uitgerust, eenvoudig in gebruik en zeer voordelig: onze zitveegmachine KM 85/50 R Bp Pack overtuigt in elk opzicht. Het kleine formaat van dit instapmodel maakt de machine ideaal voor het werken in smalle en rommelige ruimtes, terwijl hij zowel binnen als buiten scoort met hoge oppervlakteprestaties en met vertrouwen zijn sterke punten kan demonstreren. Twee uitwijkende zijborstels met snelheidsregeling - elk rechts en links van het apparaat -, een groot stoffilter voor stofvrij werken, een extern zichtbare slijtage-indicator voor de hoofdbezemrol en een accu en oplader zijn aan boord. standaard. De oscillerende rol hoeft op geen enkel moment opnieuw te worden afgesteld en verwijdert toch vuil zonder resten achter te laten, zelfs op oneffen vloeren. Onderhoudswerkzaamheden kunnen moeiteloos worden uitgevoerd. Het stoffilter is eenvoudig vanaf de stoel te reinigen en de hoofdborstel is zonder gereedschap te verwisselen. De wijd opengaande apparaatkap biedt gemakkelijke toegang tot interne componenten. Dankzij het geïntegreerde thuisbasissysteem neem je bovendien eenvoudig extra schoonmaakspullen mee.