Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Onze compacte en wendbare zitveegmachine KM 85/50 R Bp Pack is standaard uitgerust met 2 zijborstels, een accu en een lader en overtuigt door zijn hoge oppervlakteprestatie.
Compact, uitstekend uitgerust, eenvoudig in gebruik en zeer voordelig: onze zitveegmachine KM 85/50 R Bp Pack overtuigt in elk opzicht. Het kleine formaat van dit instapmodel maakt de machine ideaal voor het werken in smalle en rommelige ruimtes, terwijl hij zowel binnen als buiten scoort met hoge oppervlakteprestaties en met vertrouwen zijn sterke punten kan demonstreren. Twee uitwijkende zijborstels met snelheidsregeling - elk rechts en links van het apparaat -, een groot stoffilter voor stofvrij werken, een extern zichtbare slijtage-indicator voor de hoofdbezemrol en een accu en oplader zijn aan boord. standaard. De oscillerende rol hoeft op geen enkel moment opnieuw te worden afgesteld en verwijdert toch vuil zonder resten achter te laten, zelfs op oneffen vloeren. Onderhoudswerkzaamheden kunnen moeiteloos worden uitgevoerd. Het stoffilter is eenvoudig vanaf de stoel te reinigen en de hoofdborstel is zonder gereedschap te verwisselen. De wijd opengaande apparaatkap biedt gemakkelijke toegang tot interne componenten. Dankzij het geïntegreerde thuisbasissysteem neem je bovendien eenvoudig extra schoonmaakspullen mee.
Kenmerken en voordelen
Slim vuilreservoir2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden. Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden. Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In hoogte verstelbaar stuurwiel.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Praktische aansluiting voor eenvoudig transport van extra schoonmaakgereedschap.
- Handig transport van bijvoorbeeld grof vuil tang, bezem, doek of container.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van omsteltijd.
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Veegwals en zijborstels kunnen gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld met voetpedalen.
- Voor- en achteruit rijden gemakkelijk in te stellen met de keuzeschakelaar.
- Zuigstroomregeling voor het vegen van natte oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|6510
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|115
|Batterij voltage (V)
|24
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|257,1
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|238
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|259,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor het reinigen van productiehallen, magazijnen en kleinere logistieke centra
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook geschikt voor ambachtelijke bedrijven, scholen, tankstations of autodealers