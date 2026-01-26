VP 180
Obeležja i prednosti
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|449 x 43 x 43
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Bašta i kameni zidovi
- Ograde
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Baštenski alati i oprema
- Prostorije oko kuće i bašte