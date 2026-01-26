VP 180

Obeležja i prednosti
Ušteda vremena
  • Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 449 x 43 x 43

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Bašta i kameni zidovi
  • Ograde
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Baštenski alati i oprema
  • Prostorije oko kuće i bašte