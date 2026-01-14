Шланг Performance Premium 1/2" -20m

Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.

Performance Premium 1/2 "от Karcher - это не обычный садовый шланг. Он изготовлен из инновационного материала с анти-торсионной технологией Kärcher Premium, он обеспечивает максимальную прочность, гибкость и устойчивость к перегибам. Таким образом, шланг обеспечивает непрерывный поток воды при поливе небольших и средних по площади территорий и садов. Кроме того, он имеет защитный от атмосферных воздействий анти-УФ-слой и непрозрачный средний слой, который предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг Performance Premium, длина которого составляет 20 метров, благодаря отсутствию фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца экологичен и безопасен для здоровья. Выдерживает давление до 50 бар и термостойкость от -20 до +60 ° C.

Особенности и преимущества
Karcher Premium с технологией защиты от скручивания
  • Гибкий и устойчивый к перегибам - для оптимального потока воды без образования петель.
20 метров
  • Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
  • Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
  • Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
  • Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 18 лет
  • Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Цвет Черный
Вес (кг) 2,8
Вес (с упаковкой) (кг) 2,826
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 280 x 280 x 120
