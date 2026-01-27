PS 30 Plus

Features and benefits
Compact design
Squeegee
Specifications

Technical data

Colour black
Weight (kg) 0.9
Weight incl. packaging (kg) 1.3
Dimensions (L × W × H) (mm) 749 x 264 x 768
Videos
Application areas
  • Stairs
  • Terrace
  • Balconies
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.