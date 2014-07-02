Holzreiniger RM 624, 5l

Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschaften
  • Für die Reinigung aller empfindlichen, wasserbeständigen Holzoberflächen, universell einsetzbar
  • Löst Öl/Fett und Mineralverschmutzungen
  • Entfernt Algen, Ruß sowie mineralhaltige Rückstände
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • Äußerst materialschonend
  • pH- Wert im Konzentrat ca. 9
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Auch manuell anwendbar
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsgebiete
  • Holzböden
  • Terrasse
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
