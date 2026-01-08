Adapterset Verlängerungsschlauch
2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.
Merkmale und Vorteile
Quick-Connect Nachrüstset
- Zum Nachrüsten aller Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992 mit Quick Connect-Anschluss-System
Messinganschluss
- Einfacher Wechsel und schneller Anschluss der Pistole per Quick Connect.
Quick Connect-System
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|80 x 45 x 61
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- KHD 3
- KHD 4-2 T250