Battery Power 36/25
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD permet de toujours garder un œil sur l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge en fonction de l'appareil utilisé. Des cellules lithium-ion puissantes garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). Des éléments de boîtier souples et agréables au toucher évitent tout glissement sur les surfaces lisses et inclinées.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le temps de charge restant et le niveau de charge.
Appareils Kärcher sans fil 36 VUtilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Cellules lithium-ion performantesLa batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Énergie (Wh)
|90
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 88 x 73